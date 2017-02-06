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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1736173717381739>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 994
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
9%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
210
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
155
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
183
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:40

  Serg-ik написав:
  Васенька написав:https://www.olx.ua/m/lubny/451709002
ще раз повторюю.
центр міста на березі річки...

В этой местности и такие шедевры встречаются
https://www.olx.ua/obyavlenie/dom-v-tse ... b29a130482
500 000 долл, историческая ценность, а-ля фрески

ОМГ, а врубелевский Страшный суд из Владимирского собора зачем? Или там внутридомовая церковь? :shock:
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:Вопрос ещё в том, что это - хотелки или цены сделок. А то я уже видел как на Варшавский инвешторы заряжали хотелки па1000 в трехе

так нужно было сначала их пачками авизо по палаючим дупам, и как контрольный пачкой франклинов по мордасам :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:55

  kingkongovets написав:так и краков - не вава
со львовом и сравнивайте
с брюховичами, вернее

А что, во Львове уже средняя з/п 1500 баксов, чтобы сравнивать?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:45

  Serg-ik написав:
  Васенька написав:https://www.olx.ua/m/lubny/451709002
ще раз повторюю.
центр міста на березі річки...

В этой местности и такие шедевры встречаются
https://www.olx.ua/obyavlenie/dom-v-tse ... b29a130482
500 000 долл, историческая ценность, а-ля фрески

Тю. У меня знакомый живет в лубнах
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 18:06

немного оффтопа про "тотальне зубожіння" в Киеве

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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 18:56

  Gastarbaiter написав:
  kingkongovets написав:так и краков - не вава
со львовом и сравнивайте
с брюховичами, вернее

А что, во Львове уже средняя з/п 1500 баксов, чтобы сравнивать?

У Львові Фейслеса - так!(((
____


"Можливо, побачимо на наших вулицях в’єтнамців, тих-таки філіппінців, індійців, афганців, таїландців. З Африки мігрантів дочекатися буде важче, бо там уже заробляють більше, ніж в Україні.

Ще шість років – і в Україну доведеться запросити мільйон низькооплачуваних робітників. Сьогодні в це повірити важко. Але вже нині від Нікополя до Ужгорода робочих рук – катма."

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Востаннє редагувалось Frant в Сер 01 сер, 2018 19:04, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:02

  Первый написав:А мне не нравится. От слова вообще.
Нравится - берите липинку. Головне вибір, і Він є.
Той же рибалький, КАН на нивках, республіку....

Да ладно вам, застройка 4-5 этажей, прекрасные террасы у всех (незастеклённые), прекрасное озеленение, прекрасные детские площадки. У КАНа на нивках перспективная застройка, но начали уже с 16ти этажных строений.
Рыбальский тоже офигенный проект, но опять же сроки реализации всего полуострова очень туманны, и, скорее всего, нереализуемы. Два дома девятиэтажных мучают два года, и ещё год будут мучать. Липинка в окруженни кристеров выглядит печально.

Хотелось бы, чтоб высотную поощрали в центре (земля дорогая, её мало и тд и тп), а в других районах пусть строят как в кракове. А то недавно был в районе галактики, штурмовал брод на ул сверстюка (олнако выше колена), в общем новый проект столицы выглядит очень убого. Как они с инфраструктурой разрулят для 4000 квартир я хз, но выехать/заехать туда оч большая проблема.Короче то, что строится не в центре выглядит настолько убого, что подобное есть только в мордоре. Идём путём рузьке
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:02

  Gastarbaiter написав:Сравниваю вот с этим:
Зображення

Где-то так в моем понимании выглядит жилье среднего уровня. А то, что сейчас в Киеве лепят - пардон, моя психика отказывается воспринимать.

Извините, разбаловался тут :mrgreen:

Сравните свое мокрофасадное убожество с этим:

Зображення
Зображення
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:09

  hume написав:Да ладно вам, застройка 4-5 этажей, прекрасные террасы у всех (незастеклённые), прекрасное озеленение, прекрасные детские площадки. У КАНа на нивках перспективная застройка, но начали уже с 16ти этажных строений.
Рыбальский тоже офигенный проект, но опять же сроки реализации всего полуострова очень туманны, и, скорее всего, нереализуемы. Два дома девятиэтажных мучают два года, и ещё год будут мучать. Липинка в окруженни кристеров выглядит печально.

Хотелось бы, чтоб высотную поощрали в центре (земля дорогая, её мало и тд и тп), а в других районах пусть строят как в кракове. А то недавно был в районе галактики, штурмовал брод на ул сверстюка (олнако выше колена), в общем новый проект столицы выглядит очень убого. Как они с инфраструктурой разрулят для 4000 квартир я хз, но выехать/заехать туда оч большая проблема.Короче то, что строится не в центре выглядит настолько убого, что подобное есть только в мордоре. Идём путём рузьке

Рыбальский, пока, получается очень неплохо. Мучительно долго, но очень неплохо. Жду 11й дом.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 01 сер, 2018 19:12, всього редагувалось 1 раз.
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