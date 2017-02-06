Додано: Сер 01 сер, 2018 19:02

Первый написав: А мне не нравится. От слова вообще.

Нравится - берите липинку. Головне вибір, і Він є.

Той же рибалький, КАН на нивках, республіку.... А мне не нравится. От слова вообще.Нравится - берите липинку. Головне вибір, і Він є.Той же рибалький, КАН на нивках, республіку....

Да ладно вам, застройка 4-5 этажей, прекрасные террасы у всех (незастеклённые), прекрасное озеленение, прекрасные детские площадки. У КАНа на нивках перспективная застройка, но начали уже с 16ти этажных строений.Рыбальский тоже офигенный проект, но опять же сроки реализации всего полуострова очень туманны, и, скорее всего, нереализуемы. Два дома девятиэтажных мучают два года, и ещё год будут мучать. Липинка в окруженни кристеров выглядит печально.Хотелось бы, чтоб высотную поощрали в центре (земля дорогая, её мало и тд и тп), а в других районах пусть строят как в кракове. А то недавно был в районе галактики, штурмовал брод на ул сверстюка (олнако выше колена), в общем новый проект столицы выглядит очень убого. Как они с инфраструктурой разрулят для 4000 квартир я хз, но выехать/заехать туда оч большая проблема.Короче то, что строится не в центре выглядит настолько убого, что подобное есть только в мордоре. Идём путём рузьке