airmax78
Гастрик на мой вопрос о стоимости мокрофасадных ньюхрущей в ипенях Кракова слился, а РыбальСКАЙ реально красаФФчик и ИМХО дешевле, главное чтобы достроили...
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Додано: Сер 01 сер, 2018 19:11
airmax78
Гастрик на мой вопрос о стоимости мокрофасадных ньюхрущей в ипенях Кракова слился, а РыбальСКАЙ реально красаФФчик и ИМХО дешевле, главное чтобы достроили...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 01 сер, 2018 19:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, первую часть канала в Рыбальском уже выкопали и забетонировали.
Додано: Сер 01 сер, 2018 19:28
Додано: Сер 01 сер, 2018 19:28
Не собирался метать перед вами бисер, но все-таки отвечу.
У меня пока нет таких заслуг перед родиной как "купил яхту", но я, начиная с 3 курса универа, зарабатываю на свою жизнь сам, успел пожить в 3 странах, поработать - в 2, в 30 лет купил себе авто за 70 к дол, в 32 - квартиру за 150, за последние несколько лет экспортировал услуг на более 10 млн грн (причем, если бы не я, то эти 10 млн ушли бы к нашим северным братьям), имею долю в нескольких бизнесах в ЮА, в одном - в ЕС и в одном - на Ближнем Востоке и продолжаю инвестировать заработанное в укроэкономику (в недвигу в том числе). Посему оставьте свои "вопросы" при себе и идите, лучше, работать, если не на благо страны, то хотя бы на благо своей семьи - оправдайте СВОЕ существование.
Додано: Сер 01 сер, 2018 19:56
Не смогли в калькулятор?
Вы же понимаете, что сравнивать стоимость недвижимости нужно не только по абсолюту, но и по соотношению к доходам людей в данной местности. По этому параметру мокрофасадный неохрущ в ипенях Кракова в 2 раза доступнее Рыбальского для "пересичного".
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