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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1736173717381739

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 994
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
9%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
210
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
155
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
183
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:11

airmax78
Гастрик на мой вопрос о стоимости мокрофасадных ньюхрущей в ипенях Кракова слился, а РыбальСКАЙ реально красаФФчик и ИМХО дешевле, главное чтобы достроили... 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:15

как думаете, такой "электрик-врозеточник" норм.зарабатывает? :)

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, первую часть канала в Рыбальском уже выкопали и забетонировали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:28

  Xenon написав:как думаете, такой "электрик-врозеточник" норм.зарабатывает? :)


Не могу понять, зачем часть проводки замуровывать в стяжку, если часть все равно идет по потолку?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:28

  Richi написав:
  alkasander написав:
Оптимизмом не пахнет потому что наш народ в большинстве своем - конченные нытики. Так им легче оправдывать свою никчемность и лень.

Знакомый приехал в 2012 в Украину, продав часть имущества в России. Купить 2 квартиры в закрытом комплексе объединив в одну, на берегу Днепра построил дачу с баней, купил яхту, купил помещение в центре и открыл ресторан, перевёз и растаможил (!) свою машину из Европы. Сделал в школе ремонт куда отдал учиться свою дочь и много ещё чего. Человек хотел жить в Украине. В 2017 продал ВСЕ со словами : в этой стране нет будущего, а у меня жизнь одна, и уехал.
Вопрос к Вам: он никчемный и ленивый, который за 3 года сделал больше чем вы за всю свою жизнь или Вы, который остался здесь и прозябает на форуме пытаясь оправдать свое существование? Вам бы не оптимизма, а реализма ....


Не собирался метать перед вами бисер, но все-таки отвечу.
У меня пока нет таких заслуг перед родиной как "купил яхту", но я, начиная с 3 курса универа, зарабатываю на свою жизнь сам, успел пожить в 3 странах, поработать - в 2, в 30 лет купил себе авто за 70 к дол, в 32 - квартиру за 150, за последние несколько лет экспортировал услуг на более 10 млн грн (причем, если бы не я, то эти 10 млн ушли бы к нашим северным братьям), имею долю в нескольких бизнесах в ЮА, в одном - в ЕС и в одном - на Ближнем Востоке и продолжаю инвестировать заработанное в укроэкономику (в недвигу в том числе). Посему оставьте свои "вопросы" при себе и идите, лучше, работать, если не на благо страны, то хотя бы на благо своей семьи - оправдайте СВОЕ существование.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:56

  Прохожий написав:airmax78
Гастрик на мой вопрос о стоимости мокрофасадных ньюхрущей в ипенях Кракова слился, а РыбальСКАЙ реально красаФФчик и ИМХО дешевле, главное чтобы достроили... 8)

  Gastarbaiter написав:
  Прохожий написав:
  Gastarbaiter написав:Сравниваю вот с этим:

Гастрик, это ПА500 что на фотках выше?

и кстати это ипеня чего?

Это "ПА полторы средних з/п". Ипеня в Польше.


  Gastarbaiter написав:А что, во Львове уже средняя з/п 1500 баксов, чтобы сравнивать?

Не смогли в калькулятор?

Вы же понимаете, что сравнивать стоимость недвижимости нужно не только по абсолюту, но и по соотношению к доходам людей в данной местности. По этому параметру мокрофасадный неохрущ в ипенях Кракова в 2 раза доступнее Рыбальского для "пересичного".
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