Додано: Сер 01 сер, 2018 19:28

Richi написав: alkasander написав:

Оптимизмом не пахнет потому что наш народ в большинстве своем - конченные нытики. Так им легче оправдывать свою никчемность и лень. Оптимизмом не пахнет потому что наш народ в большинстве своем - конченные нытики. Так им легче оправдывать свою никчемность и лень.

Знакомый приехал в 2012 в Украину, продав часть имущества в России. Купить 2 квартиры в закрытом комплексе объединив в одну, на берегу Днепра построил дачу с баней, купил яхту, купил помещение в центре и открыл ресторан, перевёз и растаможил (!) свою машину из Европы. Сделал в школе ремонт куда отдал учиться свою дочь и много ещё чего. Человек хотел жить в Украине. В 2017 продал ВСЕ со словами : в этой стране нет будущего, а у меня жизнь одна, и уехал.

Вопрос к Вам: он никчемный и ленивый, который за 3 года сделал больше чем вы за всю свою жизнь или Вы, который остался здесь и прозябает на форуме пытаясь оправдать свое существование? Вам бы не оптимизма, а реализма .... Знакомый приехал в 2012 в Украину, продав часть имущества в России. Купить 2 квартиры в закрытом комплексе объединив в одну, на берегу Днепра построил дачу с баней, купил яхту, купил помещение в центре и открыл ресторан, перевёз и растаможил (!) свою машину из Европы. Сделал в школе ремонт куда отдал учиться свою дочь и много ещё чего. Человек хотел жить в Украине. В 2017 продал ВСЕ со словами : в этой стране нет будущего, а у меня жизнь одна, и уехал.Вопрос к Вам: он никчемный и ленивый, который за 3 года сделал больше чем вы за всю свою жизнь или Вы, который остался здесь и прозябает на форуме пытаясь оправдать свое существование? Вам бы не оптимизма, а реализма ....

Не собирался метать перед вами бисер, но все-таки отвечу.У меня пока нет таких заслуг перед родиной как "купил яхту", но я, начиная с 3 курса универа, зарабатываю на свою жизнь сам, успел пожить в 3 странах, поработать - в 2, в 30 лет купил себе авто за 70 к дол, в 32 - квартиру за 150, за последние несколько лет экспортировал услуг на более 10 млн грн (причем, если бы не я, то эти 10 млн ушли бы к нашим северным братьям), имею долю в нескольких бизнесах в ЮА, в одном - в ЕС и в одном - на Ближнем Востоке и продолжаю инвестировать заработанное в укроэкономику (в недвигу в том числе). Посему оставьте свои "вопросы" при себе и идите, лучше, работать, если не на благо страны, то хотя бы на благо своей семьи - оправдайте СВОЕ существование.