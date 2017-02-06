Прохожий написав:Первый написав:
Порівняння пінопластового говностроя в іпенях з рибальським?
Порівнюйте з достопністю говностроїв гатного.
+1
Опередили, но еще можно и с чебанами сравнить
крышталеви джерела, липинка, паркленд
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Додано: Сер 01 сер, 2018 20:23
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
крышталеви джерела, липинка, паркленд
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 01 сер, 2018 20:44
Додано: Сер 01 сер, 2018 20:51
Нет. Школу и детский сад уже строят. Они в комплексе с домом #5. Будут готовы до конца следующего года (+/-1.5 года).
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 01 сер, 2018 20:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 сер, 2018 20:52
Можно, с ценами на новые низкоэтажные комплексы в Варшаве
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 01 сер, 2018 20:55
ни, цэ будэ колы усю полуныцю у РП збэруть и уси дупы пидмоють ви та ваши коллэги
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 01 сер, 2018 20:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Можно, с ценами на новые низкоэтажные комплексы в Варшаве [/quote]
так в том то и дело, шо то не варшава, а вообще краков
но все равно, по размерам и обустройству придомовой территории поляки далеко впереди даже буч с ирпенями
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 01 сер, 2018 21:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
гм, не Краков а ипеня Кракова типа гатного/чебанов/ирпеня/бучи если сравнивать с Киевом, был уверен что вам это очевидно...
но ИМХО ипеня Кракова более корректно сравнивать с ипенями Львова...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 01 сер, 2018 21:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
так я ж с этого и начал - почитайте выше)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 01 сер, 2018 21:26
Я не знаю, почему вы решили, что 4 км от центра - это ипеня. На самом деле, эти "ипеня" вполне себе самодостаточны. В центр езжу только на вокзал раз в месяц. Ну да то такое.
Для меня неважно: ипеня это или нет?, Варшава это или Краков? Важно то, насколько тебе комфортно жить в этом месте и что можно заработать. Работа, магазины, услуги, пляж - все на месте. Зачем ездить в центр? На замок в 1000-й раз посмотреть?
Додано: Сер 01 сер, 2018 21:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Надо валить, слышу отовсюду от архитекторов. Надо валить из Украины, из России, валить в Европу, в Америку, подальше от местных тупых клиентов, от окружающего говна. Тут строят говно, тут любят говно.
Побывав за границей, вдохновившись другой жизнью, зажигаешься, хочешь изменить город. А вокруг пассивность и понимаешь, что реформы займут года, при жизни результаты не увидеть, и мысль одна — проще уехать, ведь хорошо жить хочется уже сейчас.
Люди вспыхивают и гаснут, не успев зажечь никого рядом, не став одним большим пламенем перемен, а тех оставшихся единиц не хватает, чтоб набрать критическую массу для начала лавины прогресса.
Надо валить, говорят мне, надо валить, потому что тут я никогда не получу жизнь, о которой мечтаю и не стану тем, кем хочу.
Говорят, доказано, среда влияет на человека и важно, где ты родился, рос, в какой стране учился, не буду спорить — жизнь в другом месте дает шанс стать другим человеком и получить другую судьбу.
Невозможно снимать голивудские фильмы, находясь в Крыжополе (посёлок городского типа в Винницкой области Украины). Может, это хорошее место и люди там отличные, но не найдется в глубинке нужных бюджетов и актёров, чтоб снять голливудский по размаху фильм, а для кино и для большой архитектуры (интерьеров) нужны большие бюджеты.
Но нужно ли в Крыжополе строить небоскребы? Там живут люди с проблемами и задачами, которые можно решить гениальной архитектурой, а не обязательно дорогой. В чем цель архитектора, построить небоскреб для признания или решить небоскребом задачи и проблемы людей?
Круто сделанный общественный туалет может принести больше пользы, чем еще один уебищный аэропорт. Неважно, руководишь страной или подметаешь улицы, главное — как это делаешь.
Желание у начинающих архитекторов спроектировать небоскреб — это доказать себе и миру, что я тоже хорош, я тоже достоин признания. Но это не желание решить проблему или рассказать о своей философии через геометрию.
Возможно, Заха Хадид не стала бы самой известной архитектором в мире, останься она на родине. Но Калатрава, Корбюзье и уйма других мировых имен работали на своей территории и далеко не всегда искали переезда в другую страну. Не потому что они и так жили в хороших условиях, а потому что в том месте были задачи, которые решал их талант. Люди на окраине Лондона и на окраине Крыжополя одинаково заслуживают на дизайн удобной и красивой остановки или лавки на улице.
Конечно, в глубинке не поймут смелый дизайн и нужно просвещать наших людей, но не потому ли, что все уезжают, оставляя население с их плохим вкусом?
Архитектура — это больше, чем здания-космические корабли, которые мечтает построить каждый студент.
Притцкеровскую премия (аналог Нобелевской в архитектуре) стали давать не только звездным архитекторам с аэропортами и многомиллионными проектами. Последние года премию дают малоизвестным архитекторам, кто на первый взгляд не внес громкое слово в мировую архитектуру, но оставил значительные след в жизни людей. В 2016 году чилиец Алехандро Аравена получил приз за идею жилья для бедных, а в 2018 ее получила RCR Arquitectes, о которых вообще почти никто не слышал, они работают только в своем регионе.
Легко проектировать небоскребы в Нью-Йорке, тяжело построить театр на Андреевском спуске в Киеве.
Уехать за границу для чего? Чтоб стать великим архитектором, получив признание? Чтоб больше денег? Чтоб строить аэропорты?
Если цель в развитии, то разве бегство не самообман? Ведь здесь и сегодня, в городах, которые от говноархитектуры скоро схлопнутся в единую сингулярность черной дыры ануса полной ж*** нужно внимание и талант молодых архитекторов, не меньше, чем в развитых городах Европы.
Двулично кричать о великих целях во имя архитектуры, но убегать и делать их для избранных стран. Именно здесь и сегодня нужны идеи и рвение, когда города застраивают проектами секретарш. Нужно честно называть говно говном и отстаивать право каждого человека жить в современной среде, а не в замках с пластиковой лепкой.
И в будущем, хочется верить, кто-то на просторах Украины впервые в истории получит Притцкеровскую премию.
Неважно в какой стране ты находишься — это одна планета, это одно человечество, важно только как ты делаешь свою работу.
P.S.
На фото одна из работ лауреатов. Просто дорожка, но какая.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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