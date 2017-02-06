RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1737173817391740

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 994
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
9%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
210
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
155
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
183
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:23

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  Первый написав:
  Gastarbaiter написав:
Вы же понимаете, что сравнивать стоимость недвижимости нужно не только по абсолюту, но и по соотношению к доходам людей в данной местности. По этому параметру мокрофасадный неохрущ в ипенях Кракова в 2 раза доступнее Рыбальского для "пересичного".


Порівняння пінопластового говностроя в іпенях з рибальським?

Порівнюйте з достопністю говностроїв гатного.

+1
Опередили, но еще можно и с чебанами сравнить 8)


крышталеви джерела, липинка, паркленд
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4091
З нами з: 05.06.16
Подякував: 215 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:44

  antey1969 написав:Вот же чудак-человек. Макс ведь ясно сказал об инфраструктуре

Я правильно понимаю, что школы и поликлиники будут уже в конце, когда все хрендесят домов построят?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 262
З нами з: 26.02.18
Подякував: 71 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:51

  Gastarbaiter написав:
  antey1969 написав:Вот же чудак-человек. Макс ведь ясно сказал об инфраструктуре

Я правильно понимаю, что школы и поликлиники будут уже в конце, когда все хрендесят домов построят?

Нет. Школу и детский сад уже строят. Они в комплексе с домом #5. Будут готовы до конца следующего года (+/-1.5 года).
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 01 сер, 2018 20:52, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 25334
З нами з: 25.10.12
Подякував: 672 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:52

  kingkongovets написав:
  Первый написав:
  Gastarbaiter написав:
Вы же понимаете, что сравнивать стоимость недвижимости нужно не только по абсолюту, но и по соотношению к доходам людей в данной местности. По этому параметру мокрофасадный неохрущ в ипенях Кракова в 2 раза доступнее Рыбальского для "пересичного".


Порівняння пінопластового говностроя в іпенях з рибальським?

Порівнюйте з достопністю говностроїв гатного.



крышталеви джерела, липинка, паркленд

Можно, с ценами на новые низкоэтажные комплексы в Варшаве 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9656
З нами з: 05.06.13
Подякував: 418 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:55

  Gastarbaiter написав:
  antey1969 написав:Вот же чудак-человек. Макс ведь ясно сказал об инфраструктуре

Я правильно понимаю, что школы и поликлиники будут уже в конце, когда все хрендесят домов построят?

ни, цэ будэ колы усю полуныцю у РП збэруть и уси дупы пидмоють ви та ваши коллэги :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9656
З нами з: 05.06.13
Подякував: 418 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  kingkongovets написав:
  Первый написав:[quote="4420420:Gastarbaiter"]

Вы же понимаете, что сравнивать стоимость недвижимости нужно не только по абсолюту, но и по соотношению к доходам людей в данной местности. По этому параметру мокрофасадный неохрущ в ипенях Кракова в 2 раза доступнее Рыбальского для "пересичного".


Порівняння пінопластового говностроя в іпенях з рибальським?

Порівнюйте з достопністю говностроїв гатного.



крышталеви джерела, липинка, паркленд

Можно, с ценами на новые низкоэтажные комплексы в Варшаве 8)[/quote]

так в том то и дело, шо то не варшава, а вообще краков
но все равно, по размерам и обустройству придомовой территории поляки далеко впереди даже буч с ирпенями
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4091
З нами з: 05.06.16
Подякував: 215 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:так в том то и дело, шо то не варшава, а вообще краков

гм, не Краков а ипеня Кракова типа гатного/чебанов/ирпеня/бучи если сравнивать с Киевом, был уверен что вам это очевидно... :shock:

но ИМХО ипеня Кракова более корректно сравнивать с ипенями Львова...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9656
З нами з: 05.06.13
Подякував: 418 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
но ИМХО ипеня Кракова более корректно сравнивать с ипенями Львова...


так я ж с этого и начал - почитайте выше)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4091
З нами з: 05.06.16
Подякував: 215 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:26

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:так в том то и дело, шо то не варшава, а вообще краков

гм, не Краков а ипеня Кракова типа гатного/чебанов/ирпеня/бучи если сравнивать с Киевом, был уверен что вам это очевидно... :shock:

но ИМХО ипеня Кракова более корректно сравнивать с ипенями Львова...

Я не знаю, почему вы решили, что 4 км от центра - это ипеня. На самом деле, эти "ипеня" вполне себе самодостаточны. В центр езжу только на вокзал раз в месяц. Ну да то такое.
Для меня неважно: ипеня это или нет?, Варшава это или Краков? Важно то, насколько тебе комфортно жить в этом месте и что можно заработать. Работа, магазины, услуги, пляж - все на месте. Зачем ездить в центр? На замок в 1000-й раз посмотреть?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 262
З нами з: 26.02.18
Подякував: 71 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Надо валить, слышу отовсюду от архитекторов. Надо валить из Украины, из России, валить в Европу, в Америку, подальше от местных тупых клиентов, от окружающего говна. Тут строят говно, тут любят говно.

Побывав за границей, вдохновившись другой жизнью, зажигаешься, хочешь изменить город. А вокруг пассивность и понимаешь, что реформы займут года, при жизни результаты не увидеть, и мысль одна — проще уехать, ведь хорошо жить хочется уже сейчас.

Люди вспыхивают и гаснут, не успев зажечь никого рядом, не став одним большим пламенем перемен, а тех оставшихся единиц не хватает, чтоб набрать критическую массу для начала лавины прогресса.

Надо валить, говорят мне, надо валить, потому что тут я никогда не получу жизнь, о которой мечтаю и не стану тем, кем хочу.

Говорят, доказано, среда влияет на человека и важно, где ты родился, рос, в какой стране учился, не буду спорить — жизнь в другом месте дает шанс стать другим человеком и получить другую судьбу.

Невозможно снимать голивудские фильмы, находясь в Крыжополе (посёлок городского типа в Винницкой области Украины). Может, это хорошее место и люди там отличные, но не найдется в глубинке нужных бюджетов и актёров, чтоб снять голливудский по размаху фильм, а для кино и для большой архитектуры (интерьеров) нужны большие бюджеты.

Но нужно ли в Крыжополе строить небоскребы? Там живут люди с проблемами и задачами, которые можно решить гениальной архитектурой, а не обязательно дорогой. В чем цель архитектора, построить небоскреб для признания или решить небоскребом задачи и проблемы людей?

Круто сделанный общественный туалет может принести больше пользы, чем еще один уебищный аэропорт. Неважно, руководишь страной или подметаешь улицы, главное — как это делаешь.

Желание у начинающих архитекторов спроектировать небоскреб — это доказать себе и миру, что я тоже хорош, я тоже достоин признания. Но это не желание решить проблему или рассказать о своей философии через геометрию.

Возможно, Заха Хадид не стала бы самой известной архитектором в мире, останься она на родине. Но Калатрава, Корбюзье и уйма других мировых имен работали на своей территории и далеко не всегда искали переезда в другую страну. Не потому что они и так жили в хороших условиях, а потому что в том месте были задачи, которые решал их талант. Люди на окраине Лондона и на окраине Крыжополя одинаково заслуживают на дизайн удобной и красивой остановки или лавки на улице.

Конечно, в глубинке не поймут смелый дизайн и нужно просвещать наших людей, но не потому ли, что все уезжают, оставляя население с их плохим вкусом?

Архитектура — это больше, чем здания-космические корабли, которые мечтает построить каждый студент.

Притцкеровскую премия (аналог Нобелевской в архитектуре) стали давать не только звездным архитекторам с аэропортами и многомиллионными проектами. Последние года премию дают малоизвестным архитекторам, кто на первый взгляд не внес громкое слово в мировую архитектуру, но оставил значительные след в жизни людей. В 2016 году чилиец Алехандро Аравена получил приз за идею жилья для бедных, а в 2018 ее получила RCR Arquitectes, о которых вообще почти никто не слышал, они работают только в своем регионе.

Легко проектировать небоскребы в Нью-Йорке, тяжело построить театр на Андреевском спуске в Киеве.

Уехать за границу для чего? Чтоб стать великим архитектором, получив признание? Чтоб больше денег? Чтоб строить аэропорты?

Если цель в развитии, то разве бегство не самообман? Ведь здесь и сегодня, в городах, которые от говноархитектуры скоро схлопнутся в единую сингулярность черной дыры ануса полной ж*** нужно внимание и талант молодых архитекторов, не меньше, чем в развитых городах Европы.

Двулично кричать о великих целях во имя архитектуры, но убегать и делать их для избранных стран. Именно здесь и сегодня нужны идеи и рвение, когда города застраивают проектами секретарш. Нужно честно называть говно говном и отстаивать право каждого человека жить в современной среде, а не в замках с пластиковой лепкой.

И в будущем, хочется верить, кто-то на просторах Украины впервые в истории получит Притцкеровскую премию.

Неважно в какой стране ты находишься — это одна планета, это одно человечество, важно только как ты делаешь свою работу.

P.S.
На фото одна из работ лауреатов. Просто дорожка, но какая.
https://www.facebook.com/10000014673849 ... 765192227/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4091
З нами з: 05.06.16
Подякував: 215 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1737173817391740
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1102, 1103, 1104
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11034 2005886
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 лип, 2018 22:36
rjkz
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 87073
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 25352
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (8351)
01.08.2018 22:35
Золото XAU/USD (2310)
01.08.2018 22:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.