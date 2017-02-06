Додано: Сер 01 сер, 2018 21:33

Надо валить, слышу отовсюду от архитекторов. Надо валить из Украины, из России, валить в Европу, в Америку, подальше от местных тупых клиентов, от окружающего говна. Тут строят говно, тут любят говно.Побывав за границей, вдохновившись другой жизнью, зажигаешься, хочешь изменить город. А вокруг пассивность и понимаешь, что реформы займут года, при жизни результаты не увидеть, и мысль одна — проще уехать, ведь хорошо жить хочется уже сейчас.Люди вспыхивают и гаснут, не успев зажечь никого рядом, не став одним большим пламенем перемен, а тех оставшихся единиц не хватает, чтоб набрать критическую массу для начала лавины прогресса.Надо валить, говорят мне, надо валить, потому что тут я никогда не получу жизнь, о которой мечтаю и не стану тем, кем хочу.Говорят, доказано, среда влияет на человека и важно, где ты родился, рос, в какой стране учился, не буду спорить — жизнь в другом месте дает шанс стать другим человеком и получить другую судьбу.Невозможно снимать голивудские фильмы, находясь в Крыжополе (посёлок городского типа в Винницкой области Украины). Может, это хорошее место и люди там отличные, но не найдется в глубинке нужных бюджетов и актёров, чтоб снять голливудский по размаху фильм, а для кино и для большой архитектуры (интерьеров) нужны большие бюджеты.Но нужно ли в Крыжополе строить небоскребы? Там живут люди с проблемами и задачами, которые можно решить гениальной архитектурой, а не обязательно дорогой. В чем цель архитектора, построить небоскреб для признания или решить небоскребом задачи и проблемы людей?Круто сделанный общественный туалет может принести больше пользы, чем еще один уебищный аэропорт. Неважно, руководишь страной или подметаешь улицы, главное — как это делаешь.Желание у начинающих архитекторов спроектировать небоскреб — это доказать себе и миру, что я тоже хорош, я тоже достоин признания. Но это не желание решить проблему или рассказать о своей философии через геометрию.Возможно, Заха Хадид не стала бы самой известной архитектором в мире, останься она на родине. Но Калатрава, Корбюзье и уйма других мировых имен работали на своей территории и далеко не всегда искали переезда в другую страну. Не потому что они и так жили в хороших условиях, а потому что в том месте были задачи, которые решал их талант. Люди на окраине Лондона и на окраине Крыжополя одинаково заслуживают на дизайн удобной и красивой остановки или лавки на улице.Конечно, в глубинке не поймут смелый дизайн и нужно просвещать наших людей, но не потому ли, что все уезжают, оставляя население с их плохим вкусом?Архитектура — это больше, чем здания-космические корабли, которые мечтает построить каждый студент.Притцкеровскую премия (аналог Нобелевской в архитектуре) стали давать не только звездным архитекторам с аэропортами и многомиллионными проектами. Последние года премию дают малоизвестным архитекторам, кто на первый взгляд не внес громкое слово в мировую архитектуру, но оставил значительные след в жизни людей. В 2016 году чилиец Алехандро Аравена получил приз за идею жилья для бедных, а в 2018 ее получила RCR Arquitectes, о которых вообще почти никто не слышал, они работают только в своем регионе.Легко проектировать небоскребы в Нью-Йорке, тяжело построить театр на Андреевском спуске в Киеве.Уехать за границу для чего? Чтоб стать великим архитектором, получив признание? Чтоб больше денег? Чтоб строить аэропорты?Если цель в развитии, то разве бегство не самообман? Ведь здесь и сегодня, в городах, которые от говноархитектуры скоро схлопнутся в единую сингулярность черной дыры ануса полной ж*** нужно внимание и талант молодых архитекторов, не меньше, чем в развитых городах Европы.Двулично кричать о великих целях во имя архитектуры, но убегать и делать их для избранных стран. Именно здесь и сегодня нужны идеи и рвение, когда города застраивают проектами секретарш. Нужно честно называть говно говном и отстаивать право каждого человека жить в современной среде, а не в замках с пластиковой лепкой.И в будущем, хочется верить, кто-то на просторах Украины впервые в истории получит Притцкеровскую премию.Неважно в какой стране ты находишься — это одна планета, это одно человечество, важно только как ты делаешь свою работу.P.S.На фото одна из работ лауреатов. Просто дорожка, но какая.