Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
alkasander написав:Не собирался метать перед вами бисер, но все-таки отвечу. У меня пока нет таких заслуг перед родиной как "купил яхту", но я, начиная с 3 курса универа, зарабатываю на свою жизнь сам, успел пожить в 3 странах, поработать - в 2, в 30 лет купил себе авто за 70 к дол, в 32 - квартиру за 150, за последние несколько лет экспортировал услуг на более 10 млн грн (причем, если бы не я, то эти 10 млн ушли бы к нашим северным братьям), имею долю в нескольких бизнесах в ЮА, в одном - в ЕС и в одном - на Ближнем Востоке и продолжаю инвестировать заработанное в укроэкономику (в недвигу в том числе). Посему оставьте свои "вопросы" при себе и идите, лучше, работать, если не на благо страны, то хотя бы на благо своей семьи - оправдайте СВОЕ существование.
В Южной Америке, так ? Доля как одного из организаторов или купленная существующего ?
hume написав:Рыбальский тоже офигенный проект, но опять же сроки реализации всего полуострова очень туманны, и, скорее всего, нереализуемы. Два дома девятиэтажных мучают два года, и ещё год будут мучать. Липинка в окруженни кристеров выглядит печально
А с жд-мостом уже порешали? Или переименовали в ЖК Паровозный?
Подведем итоги:
1. Мокрофасадный 25-этажный Мордор на окраине Киева в часе езды до центра с двором-колодцем ака ЖК Варшавский - "Кул! Сержик, надабрать!"
2. Мокрофасадный 5-этажный ЖК на окраине Кракова в получасе езды от центра с придомовой как пол парка Шевченко - "фу, ацтой"
kingkongovets написав:Надо валить, слышу отовсюду от архитекторов. Надо валить из Украины, из России, валить в Европу, в Америку, подальше от местных тупых клиентов, от окружающего говна. Тут строят говно, тут любят говно.
И вы на него подписаны. Мне вот это понравилось в комментах:
hume написав:Рыбальский тоже офигенный проект, но опять же сроки реализации всего полуострова очень туманны, и, скорее всего, нереализуемы. Два дома девятиэтажных мучают два года, и ещё год будут мучать. Липинка в окруженни кристеров выглядит печально
А с жд-мостом уже порешали? Или переименовали в ЖК Паровозный?
Подведем итоги:
1. Мокрофасадный 25-этажный Мордор на окраине Киева в часе езды до центра с двором-колодцем ака ЖК Варшавский - "Кул! Сержик, надабрать!"
2. Мокрофасадный 5-этажный ЖК на окраине Кракова в получасе езды от центра с придомовой как пол парка Шевченко - "фу, ацтой"
Я ничего не перепутал?
Немного не так. В случае с Сержем, на мокрофасадный с лесом на придомовой вообще насрать, потому что он не является для Сержа альтернативой. А мокрофасадный Варшавский, трешку па500 надо было брать.