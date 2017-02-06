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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1738173917401741

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 994
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
9%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
210
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
155
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
183
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 22:15

  Gastarbaiter написав:
  antey1969 написав:Вот же чудак-человек. Макс ведь ясно сказал об инфраструктуре

Я правильно понимаю, что школы и поликлиники будут уже в конце, когда все хрендесят домов построят?

зачем мертвецам поликлиники? морг и крематорий к 2055 году
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 22:42

  alkasander написав:Не собирался метать перед вами бисер, но все-таки отвечу.
У меня пока нет таких заслуг перед родиной как "купил яхту", но я, начиная с 3 курса универа, зарабатываю на свою жизнь сам, успел пожить в 3 странах, поработать - в 2, в 30 лет купил себе авто за 70 к дол, в 32 - квартиру за 150, за последние несколько лет экспортировал услуг на более 10 млн грн (причем, если бы не я, то эти 10 млн ушли бы к нашим северным братьям), имею долю в нескольких бизнесах в ЮА, в одном - в ЕС и в одном - на Ближнем Востоке и продолжаю инвестировать заработанное в укроэкономику (в недвигу в том числе). Посему оставьте свои "вопросы" при себе и идите, лучше, работать, если не на благо страны, то хотя бы на благо своей семьи - оправдайте СВОЕ существование.


В Южной Америке, так ? Доля как одного из организаторов или купленная существующего ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 23:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

:mrgreen:
  hume написав:Рыбальский тоже офигенный проект, но опять же сроки реализации всего полуострова очень туманны, и, скорее всего, нереализуемы. Два дома девятиэтажных мучают два года, и ещё год будут мучать. Липинка в окруженни кристеров выглядит печально

А с жд-мостом уже порешали? Или переименовали в ЖК Паровозный? :mrgreen:



Подведем итоги:

1. Мокрофасадный 25-этажный Мордор на окраине Киева в часе езды до центра с двором-колодцем ака ЖК Варшавский - "Кул! Сержик, надабрать!"

2. Мокрофасадный 5-этажный ЖК на окраине Кракова в получасе езды от центра с придомовой как пол парка Шевченко - "фу, ацтой"

Я ничего не перепутал? :roll:
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 23:14

  kingkongovets написав:Надо валить, слышу отовсюду от архитекторов. Надо валить из Украины, из России, валить в Европу, в Америку, подальше от местных тупых клиентов, от окружающего говна. Тут строят говно, тут любят говно.


И вы на него подписаны. Мне вот это понравилось в комментах:
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 23:17

  Рыба-сом написав::mrgreen:
  hume написав:Рыбальский тоже офигенный проект, но опять же сроки реализации всего полуострова очень туманны, и, скорее всего, нереализуемы. Два дома девятиэтажных мучают два года, и ещё год будут мучать. Липинка в окруженни кристеров выглядит печально

А с жд-мостом уже порешали? Или переименовали в ЖК Паровозный? :mrgreen:



Подведем итоги:

1. Мокрофасадный 25-этажный Мордор на окраине Киева в часе езды до центра с двором-колодцем ака ЖК Варшавский - "Кул! Сержик, надабрать!"

2. Мокрофасадный 5-этажный ЖК на окраине Кракова в получасе езды от центра с придомовой как пол парка Шевченко - "фу, ацтой"

Я ничего не перепутал? :roll:

Немного не так. В случае с Сержем, на мокрофасадный с лесом на придомовой вообще насрать, потому что он не является для Сержа альтернативой. А мокрофасадный Варшавский, трешку па500 надо было брать.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 23:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Паровозного моста в глубине ЖК Рыбальский не слышно вообще. Не знаю, что они сделали, но мне обещали в ОП, что поездов слышно не будет. И их не слышно.
airmax78
 
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