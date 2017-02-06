hume написав:

Окна и сейчас - говно. Иногда из алюминевого профидя поддувает сквознячок.В одном из новостроев запорная арматура настолько дешёвая, что в первые полгода после сдачи затопило этажей 15ть (это не джек хаус, в котором армяне наставили такую же).Межквартирные стены - газоблок, у знакомых слышно как храпит сосед. Даже боюсь представить, что будет если соседи решатся на небольшую оргию. Как ведут себя керамзитоблоки в межквартирных перегородках, напомню они полые внутри, остаётся догадываться. В ЖкКардинал межквартирные стены из газоблока тоже.Тросы в китайских лифтах Мицуи, которые стоят в изумрудном уже поменяли. Домам, кстати, нет и 10ти лет. А в последних свечках Автографа по 2 лифта вообще на дом, то есть нет даже пожарного. 25 этажей, 8 квартир на этаже. А в изумрудном, с такими же харктеристиками, стоит 4 лифта. Но моп правда совсем не модный, по сравнению с Автографом.Завал стен в последних домах укрбуда досиг 11-12 см.Ну и, как изюминка на торте, в монолите от Аркады при штроблении 7см пилона не была найдена арматура)). В домах закладки 06-08 штробление не представлялось возможным из за избытка оной.Но мопы и правда сейчас на высоте.Это так, то что быстро вспомнил.