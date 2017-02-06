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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1739174017411742>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 999
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
10%
95
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
211
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
156
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
184
Якість будівництва
15%
151
Всього голосів : 999
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 22:15

  Gastarbaiter написав:
  antey1969 написав:Вот же чудак-человек. Макс ведь ясно сказал об инфраструктуре

Я правильно понимаю, что школы и поликлиники будут уже в конце, когда все хрендесят домов построят?

зачем мертвецам поликлиники? морг и крематорий к 2055 году
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 22:42

  alkasander написав:Не собирался метать перед вами бисер, но все-таки отвечу.
У меня пока нет таких заслуг перед родиной как "купил яхту", но я, начиная с 3 курса универа, зарабатываю на свою жизнь сам, успел пожить в 3 странах, поработать - в 2, в 30 лет купил себе авто за 70 к дол, в 32 - квартиру за 150, за последние несколько лет экспортировал услуг на более 10 млн грн (причем, если бы не я, то эти 10 млн ушли бы к нашим северным братьям), имею долю в нескольких бизнесах в ЮА, в одном - в ЕС и в одном - на Ближнем Востоке и продолжаю инвестировать заработанное в укроэкономику (в недвигу в том числе). Посему оставьте свои "вопросы" при себе и идите, лучше, работать, если не на благо страны, то хотя бы на благо своей семьи - оправдайте СВОЕ существование.


В Южной Америке, так ? Доля как одного из организаторов или купленная существующего ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 23:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

:mrgreen:
  hume написав:Рыбальский тоже офигенный проект, но опять же сроки реализации всего полуострова очень туманны, и, скорее всего, нереализуемы. Два дома девятиэтажных мучают два года, и ещё год будут мучать. Липинка в окруженни кристеров выглядит печально

А с жд-мостом уже порешали? Или переименовали в ЖК Паровозный? :mrgreen:



Подведем итоги:

1. Мокрофасадный 25-этажный Мордор на окраине Киева в часе езды до центра с двором-колодцем ака ЖК Варшавский - "Кул! Сержик, надабрать!"

2. Мокрофасадный 5-этажный ЖК на окраине Кракова в получасе езды от центра с придомовой как пол парка Шевченко - "фу, ацтой"

Я ничего не перепутал? :roll:
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 23:14

  kingkongovets написав:Надо валить, слышу отовсюду от архитекторов. Надо валить из Украины, из России, валить в Европу, в Америку, подальше от местных тупых клиентов, от окружающего говна. Тут строят говно, тут любят говно.


И вы на него подписаны. Мне вот это понравилось в комментах:
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 23:17

  Рыба-сом написав::mrgreen:
  hume написав:Рыбальский тоже офигенный проект, но опять же сроки реализации всего полуострова очень туманны, и, скорее всего, нереализуемы. Два дома девятиэтажных мучают два года, и ещё год будут мучать. Липинка в окруженни кристеров выглядит печально

А с жд-мостом уже порешали? Или переименовали в ЖК Паровозный? :mrgreen:



Подведем итоги:

1. Мокрофасадный 25-этажный Мордор на окраине Киева в часе езды до центра с двором-колодцем ака ЖК Варшавский - "Кул! Сержик, надабрать!"

2. Мокрофасадный 5-этажный ЖК на окраине Кракова в получасе езды от центра с придомовой как пол парка Шевченко - "фу, ацтой"

Я ничего не перепутал? :roll:

Немного не так. В случае с Сержем, на мокрофасадный с лесом на придомовой вообще насрать, потому что он не является для Сержа альтернативой. А мокрофасадный Варшавский, трешку па500 надо было брать.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 23:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Паровозного моста в глубине ЖК Рыбальский не слышно вообще. Не знаю, что они сделали, но мне обещали в ОП, что поездов слышно не будет. И их не слышно.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 23:26

  hume написав:Демеевская площадь это просто ад. Кстати, Оболонский проспект всегда фигурирует в подборке грязных мест Киева, не могу понять почему, ведь трафик в разы меньше, чем на победы, демеевской, и тем более бессарабской площади.

У гидрометцентра есть стационарные будки с апаратурой в определенных местах города. В частности на Дем. площади и Об. проспекте. Оболонь загрязняет асфальтный завод расположенный за озером ближе к Скляренко.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 23:35

  hume написав:Окна и сейчас - говно. Иногда из алюминевого профидя поддувает сквознячок.

В одном из новостроев запорная арматура настолько дешёвая, что в первые полгода после сдачи затопило этажей 15ть (это не джек хаус, в котором армяне наставили такую же).

Межквартирные стены - газоблок, у знакомых слышно как храпит сосед. Даже боюсь представить, что будет если соседи решатся на небольшую оргию. Как ведут себя керамзитоблоки в межквартирных перегородках, напомню они полые внутри, остаётся догадываться. В ЖкКардинал межквартирные стены из газоблока тоже.

Тросы в китайских лифтах Мицуи, которые стоят в изумрудном уже поменяли. Домам, кстати, нет и 10ти лет. А в последних свечках Автографа по 2 лифта вообще на дом, то есть нет даже пожарного. 25 этажей, 8 квартир на этаже. А в изумрудном, с такими же харктеристиками, стоит 4 лифта. Но моп правда совсем не модный, по сравнению с Автографом.

Завал стен в последних домах укрбуда досиг 11-12 см.

Ну и, как изюминка на торте, в монолите от Аркады при штроблении 7см пилона не была найдена арматура)). В домах закладки 06-08 штробление не представлялось возможным из за избытка оной.

Но мопы и правда сейчас на высоте.

Это так, то что быстро вспомнил.

При этом стоимость строительства новостроя с модными МОПами добавляет к цене каждой квартиры 100 ну 300 у.е. Зато можно экономить тысячи у.е. на всем остальном.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 23:49

  airmax78 написав:
  Xenon написав:как думаете, такой "электрик-врозеточник" норм.зарабатывает? :)


Не могу понять, зачем часть проводки замуровывать в стяжку, если часть все равно идет по потолку?

Вверху это освещение, внизу розетки.
Макс, лучше покупайте квартиру уже с ремонтом :D
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 00:01

  UA написав:
  hume написав:Окна и сейчас - говно. Иногда из алюминевого профидя поддувает сквознячок.

В одном из новостроев запорная арматура настолько дешёвая, что в первые полгода после сдачи затопило этажей 15ть (это не джек хаус, в котором армяне наставили такую же).

Межквартирные стены - газоблок, у знакомых слышно как храпит сосед. Даже боюсь представить, что будет если соседи решатся на небольшую оргию. Как ведут себя керамзитоблоки в межквартирных перегородках, напомню они полые внутри, остаётся догадываться. В ЖкКардинал межквартирные стены из газоблока тоже.

Тросы в китайских лифтах Мицуи, которые стоят в изумрудном уже поменяли. Домам, кстати, нет и 10ти лет. А в последних свечках Автографа по 2 лифта вообще на дом, то есть нет даже пожарного. 25 этажей, 8 квартир на этаже. А в изумрудном, с такими же харктеристиками, стоит 4 лифта. Но моп правда совсем не модный, по сравнению с Автографом.

Завал стен в последних домах укрбуда досиг 11-12 см.

Ну и, как изюминка на торте, в монолите от Аркады при штроблении 7см пилона не была найдена арматура)). В домах закладки 06-08 штробление не представлялось возможным из за избытка оной.

Но мопы и правда сейчас на высоте.

Это так, то что быстро вспомнил.

При этом стоимость строительства новостроя с модными МОПами добавляет к цене каждой квартиры 100 ну 300 у.е. Зато можно экономить тысячи у.е. на всем остальном.

Да ладно, UA, жути нагонять вместе с Хьюмом. Недавно был в одном новострое не самого модного застройщика: бетонные вентканалы везде облицованы керамоблоком. Аккуратно так, хорошая, качественная кладка. Зачем? 99% жильцов демонтируют облицовку и добавляют площадь к санузлам и кухням. Гигантские затраты труда и материалов просто впустую. Но, видимо, ГОСТы требуют.
Так что уверен, что на многом экономят, но что экономят на критичных вещах в нарушение норм - не думаю. Чем плохи лифты Мицуи? И в Афтографе, вроде, есть 3й пожарный лифт, просто его не видно из входной группы - к нему доступ через тамбур.
airmax78
 
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