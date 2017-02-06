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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 сер, 2018 00:04
UA написав: airmax78 написав: Xenon написав:
как думаете, такой "электрик-врозеточник" норм.зарабатывает?
Не могу понять, зачем часть проводки замуровывать в стяжку, если часть все равно идет по потолку?
Вверху это освещение, внизу розетки.
Макс, лучше покупайте квартиру уже с ремонтом
Зачем?! Если ты уже разводишь по потолку, зачем замуровывать часть проводки в стяжку? Розетки перестанут работать, если подвести к ним провод сверху?
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