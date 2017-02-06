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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1739174017411742

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 999
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
10%
95
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
211
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
156
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
184
Якість будівництва
15%
151
Всього голосів : 999
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 06:43

  airmax78 написав: Чем плохи лифты Мицуи? И в Афтографе, вроде, есть 3й пожарный лифт, просто его не видно из входной группы - к нему доступ через тамбур.

Лифты мицуи плохи тем, что спустя 7 лет после сдачи меняют троса. Это сраный китай, или вы слышали о серьёзной лифтостроительной фирме Мицуи?

Посмотрите поэтажку второй свечки автографа. Первый дом вроде норм в этом плане.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 06:54

  Gastarbaiter написав:
  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:так в том то и дело, шо то не варшава, а вообще краков

гм, не Краков а ипеня Кракова типа гатного/чебанов/ирпеня/бучи если сравнивать с Киевом, был уверен что вам это очевидно... :shock:

но ИМХО ипеня Кракова более корректно сравнивать с ипенями Львова...

Я не знаю, почему вы решили, что 4 км от центра - это ипеня. На самом деле, эти "ипеня" вполне себе самодостаточны. В центр езжу только на вокзал раз в месяц. Ну да то такое.
Для меня неважно: ипеня это или нет?, Варшава это или Краков? Важно то, насколько тебе комфортно жить в этом месте и что можно заработать. Работа, магазины, услуги, пляж - все на месте. Зачем ездить в центр? На замок в 1000-й раз посмотреть?

У вас базовое непонимание принципов ценообразования.
Для недвтжимости базой является место. Іпеня - це характеристика місця розташування об'єкта. Якщо у вас робота в іпенях (А це просто супер) то вони не перестають бути іпенями.
Всім процвітання!
Первый
 
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  #<1 ... 1739174017411742
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