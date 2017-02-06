Лифты мицуи плохи тем, что спустя 7 лет после сдачи меняют троса. Это сраный китай, или вы слышали о серьёзной лифтостроительной фирме Мицуи?
Посмотрите поэтажку второй свечки автографа. Первый дом вроде норм в этом плане.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 06:43
Лифты мицуи плохи тем, что спустя 7 лет после сдачи меняют троса. Это сраный китай, или вы слышали о серьёзной лифтостроительной фирме Мицуи?
Посмотрите поэтажку второй свечки автографа. Первый дом вроде норм в этом плане.
Додано: Чет 02 сер, 2018 06:54
У вас базовое непонимание принципов ценообразования.
Для недвтжимости базой является место. Іпеня - це характеристика місця розташування об'єкта. Якщо у вас робота в іпенях (А це просто супер) то вони не перестають бути іпенями.
Всім процвітання!
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