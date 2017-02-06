Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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kingkongovets написав:так в том то и дело, шо то не варшава, а вообще краков
гм, не Краков а ипеня Кракова типа гатного/чебанов/ирпеня/бучи если сравнивать с Киевом, был уверен что вам это очевидно...
но ИМХО ипеня Кракова более корректно сравнивать с ипенями Львова...
Я не знаю, почему вы решили, что 4 км от центра - это ипеня. На самом деле, эти "ипеня" вполне себе самодостаточны. В центр езжу только на вокзал раз в месяц. Ну да то такое. Для меня неважно: ипеня это или нет?, Варшава это или Краков? Важно то, насколько тебе комфортно жить в этом месте и что можно заработать. Работа, магазины, услуги, пляж - все на месте. Зачем ездить в центр? На замок в 1000-й раз посмотреть?
У вас базовое непонимание принципов ценообразования. Для недвтжимости базой является место. Іпеня - це характеристика місця розташування об'єкта. Якщо у вас робота в іпенях (А це просто супер) то вони не перестають бути іпенями.
Возникновение возгорания в современном здании является ситуацией, которая требует наличия лифтов пожарного назначения для быстрого перемещения бригады спасателей и пожарных подразделений по этажам, а также ускоренной эвакуации людей. Пожарным лифтом называется устройство, с помощью которого обеспечивается быстрое перемещение пожарного расчёта по этажам для спасения людей и для обнаружения или тушения очага возгорания.
Обычный лифт в данной ситуации не может использоваться из-за своей невысокой грузоподъёмности, а также небольшой устойчивости перед влиянием огня и влажности. Грузоподъёмность современного лифта пожарного назначения составляет 630 кг.
Категорически запрещается пользоваться лифтом во время пожара, в такой ситуации не только внезапно может выключиться электроснабжения, но и сама шахта лифта работает как вытяжка, которая может стать причиной отравления продуктами сгорания. Лифт во время пожара - настоящая дымовая труба, в которой легко задохнуться. Кроме того, при пожаре могут специально отключить электричество.
Frant написав:Категорически запрещается пользоваться лифтом во время пожара, в такой ситуации не только внезапно может выключиться электроснабжения, но и сама шахта лифта работает как вытяжка, которая может стать причиной отравления продуктами сгорания. Лифт во время пожара - настоящая дымовая труба, в которой легко задохнуться. Кроме того, при пожаре могут специально отключить электричество.