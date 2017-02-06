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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1740174117421743>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 999
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
10%
95
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
211
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
156
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
184
Якість будівництва
15%
151
Всього голосів : 999
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 06:43

  airmax78 написав: Чем плохи лифты Мицуи? И в Афтографе, вроде, есть 3й пожарный лифт, просто его не видно из входной группы - к нему доступ через тамбур.

Лифты мицуи плохи тем, что спустя 7 лет после сдачи меняют троса. Это сраный китай, или вы слышали о серьёзной лифтостроительной фирме Мицуи?

Посмотрите поэтажку второй свечки автографа. Первый дом вроде норм в этом плане.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 06:54

  Gastarbaiter написав:
  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:так в том то и дело, шо то не варшава, а вообще краков

гм, не Краков а ипеня Кракова типа гатного/чебанов/ирпеня/бучи если сравнивать с Киевом, был уверен что вам это очевидно... :shock:

но ИМХО ипеня Кракова более корректно сравнивать с ипенями Львова...

Я не знаю, почему вы решили, что 4 км от центра - это ипеня. На самом деле, эти "ипеня" вполне себе самодостаточны. В центр езжу только на вокзал раз в месяц. Ну да то такое.
Для меня неважно: ипеня это или нет?, Варшава это или Краков? Важно то, насколько тебе комфортно жить в этом месте и что можно заработать. Работа, магазины, услуги, пляж - все на месте. Зачем ездить в центр? На замок в 1000-й раз посмотреть?

У вас базовое непонимание принципов ценообразования.
Для недвтжимости базой является место. Іпеня - це характеристика місця розташування об'єкта. Якщо у вас робота в іпенях (А це просто супер) то вони не перестають бути іпенями.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 07:19

Дещо про безпеку у висотках

  hume написав:
  airmax78 написав: Чем плохи лифты Мицуи? И в Афтографе, вроде, есть 3й пожарный лифт, просто его не видно из входной группы - к нему доступ через тамбур.

.

В принципі не може бути "пожежних" ліфтів!

Як тільки приїзжають за викликом пожежники, вони зразу ж відключають електроенергію в будинку!


Евакуація - завжди пішки!
Користуватись ліфтом під час пожежі - смертельно небезпечно!

Рожевоокулярні нєвєжди, пся крев!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 07:39

  Frant написав:
  hume написав:
  airmax78 написав: Чем плохи лифты Мицуи? И в Афтографе, вроде, есть 3й пожарный лифт, просто его не видно из входной группы - к нему доступ через тамбур.

.

В принципі не може бути "пожежних" ліфтів!

Як тільки приїзжають за викликом пожежники, вони зразу ж відключають електроенергію в будинку!


Евакуація - завжди пішки!
Користуватись ліфтом під час пожежі - смертельно небезпечно!

Рожевоокулярні нєвєжди, пся крев!

Невігласу Франту:
https://protivpozhara.com/obustrojstvo/uchrezhdenij/pozharnyj-lift
Возникновение возгорания в современном здании является ситуацией, которая требует наличия лифтов пожарного назначения для быстрого перемещения бригады спасателей и пожарных подразделений по этажам, а также ускоренной эвакуации людей. Пожарным лифтом называется устройство, с помощью которого обеспечивается быстрое перемещение пожарного расчёта по этажам для спасения людей и для обнаружения или тушения очага возгорания.

Обычный лифт в данной ситуации не может использоваться из-за своей невысокой грузоподъёмности, а также небольшой устойчивости перед влиянием огня и влажности. Грузоподъёмность современного лифта пожарного назначения составляет 630 кг.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 07:50

Фейслесарям

Категорически запрещается пользоваться лифтом во время пожара, в такой ситуации не только внезапно может выключиться электроснабжения, но и сама шахта лифта работает как вытяжка, которая может стать причиной отравления продуктами сгорания. Лифт во время пожара - настоящая дымовая труба, в которой легко задохнуться. Кроме того, при пожаре могут специально отключить электричество.


https://ug-lift.ru/news/138-2015-10-09-11-19-36.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 07:52

  Frant написав:Категорически запрещается пользоваться лифтом во время пожара, в такой ситуации не только внезапно может выключиться электроснабжения, но и сама шахта лифта работает как вытяжка, которая может стать причиной отравления продуктами сгорания. Лифт во время пожара - настоящая дымовая труба, в которой легко задохнуться. Кроме того, при пожаре могут специально отключить электричество.


https://ug-lift.ru/news/138-2015-10-09-11-19-36.html

То про звичайні ліфти, невігласе. Вище дав посилання
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 08:48

  Первый написав:У вас базовое непонимание принципов ценообразования.
Для недвтжимости базой является место. Іпеня - це характеристика місця розташування об'єкта. Якщо у вас робота в іпенях (А це просто супер) то вони не перестають бути іпенями.

Еще раз: зачем ездить в центр? В моем городе в центре есть работа только у барист и продавцов сувениров. Большинство компаний находятся как раз в "ипенях". В театр? В ресторан? А почему не аквапарк, который тоже в "ипенях" находится? Контингент? Нормальный контингент в "ипенях", в отличии от постоянно гуляющих туристов в центре.
Думается, в вас силен стереотип постсоветских "ипеней": работа только в центре - а транспорт/дороги всегда забиты, каждый день по 3 часа на дорогу тратить, магазинов нормальных нет, дорог нет, освещения на улицах нет, воды горячей нет, грязь, мусор не вывозится, вокруг одно бы*** и выйти вечером на улицу страшно.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 08:54

  Gastarbaiter написав:Думается, в вас силен стереотип постсоветских "ипеней": работа только в центре - а транспорт/дороги всегда забиты, каждый день по 3 часа на дорогу тратить, магазинов нормальных нет, дорог нет, освещения на улицах нет, воды горячей нет, грязь, мусор не вывозится, вокруг одно бы*** и выйти вечером на улицу страшно.


шоп достигнуть понимания и отрешиться от стереотипов сравните цены на аналогичные объекты в ипенях и в центре
и попробуйте все же понять - почему центр настолько дороже
шо касается выделенного - вы описали именно ипеня киева (а мы здесь именно его обсуждаем)
добавлю еще шо после 19-00 и на выходных центр пустеет, а застроенные человейниками ипеня бурлят 24/7
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:08

  Gastarbaiter написав:
  Первый написав:У вас базовое непонимание принципов ценообразования.
Для недвтжимости базой является место. Іпеня - це характеристика місця розташування об'єкта. Якщо у вас робота в іпенях (А це просто супер) то вони не перестають бути іпенями.

Еще раз: зачем ездить в центр? В моем городе в центре есть работа только у барист и продавцов сувениров. Большинство компаний находятся как раз в "ипенях". В театр? В ресторан? А почему не аквапарк, который тоже в "ипенях" находится? Контингент? Нормальный контингент в "ипенях", в отличии от постоянно гуляющих туристов в центре.
Думается, в вас силен стереотип постсоветских "ипеней": работа только в центре - а транспорт/дороги всегда забиты, [b]каждый день по 3 часа на дорогу тратить, магазинов нормальных нет, дорог нет, освещения на улицах нет, воды горячей нет, грязь, мусор не вывозится, вокруг одно бы*** и выйти вечером на улицу страшно[/b].

Ого да ну нах тот краков.
Переезжайте в Киев. Здесь в центре +- норм. Хотя и очень много туристов...

Зи. Розуміння вартості нерухомості і місця розташування приходить з часом.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:53

  hume написав:
  airmax78 написав: Чем плохи лифты Мицуи? И в Афтографе, вроде, есть 3й пожарный лифт, просто его не видно из входной группы - к нему доступ через тамбур.

Лифты мицуи плохи тем, что спустя 7 лет после сдачи меняют троса. Это сраный китай, или вы слышали о серьёзной лифтостроительной фирме Мицуи?

Посмотрите поэтажку второй свечки автографа. Первый дом вроде норм в этом плане.

Сраный китай - это форма речи из далекого прошлого. А лифты Mizui, думаю, это отличные лифты. Китай мировой лидер в высотном строительстве. Не верю, что там производят плохие лифты, тем более под крышей Mitsubishi.
airmax78
 
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