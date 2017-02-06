Додано: Чет 02 сер, 2018 08:48

Первый написав: У вас базовое непонимание принципов ценообразования.

Для недвтжимости базой является место. Іпеня - це характеристика місця розташування об'єкта. Якщо у вас робота в іпенях (А це просто супер) то вони не перестають бути іпенями. У вас базовое непонимание принципов ценообразования.Для недвтжимости базой является место. Іпеня - це характеристика місця розташування об'єкта. Якщо у вас робота в іпенях (А це просто супер) то вони не перестають бути іпенями.

Еще раз: зачем ездить в центр? В моем городе в центре есть работа только у барист и продавцов сувениров. Большинство компаний находятся как раз в "ипенях". В театр? В ресторан? А почему не аквапарк, который тоже в "ипенях" находится? Контингент? Нормальный контингент в "ипенях", в отличии от постоянно гуляющих туристов в центре.Думается, в вас силен стереотип постсоветских "ипеней": работа только в центре - а транспорт/дороги всегда забиты, каждый день по 3 часа на дорогу тратить, магазинов нормальных нет, дорог нет, освещения на улицах нет, воды горячей нет, грязь, мусор не вывозится, вокруг одно бы*** и выйти вечером на улицу страшно.