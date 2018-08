Додано: Чет 02 сер, 2018 08:54

Gastarbaiter написав: Думается, в вас силен стереотип постсоветских "ипеней": работа только в центре - а транспорт/дороги всегда забиты, каждый день по 3 часа на дорогу тратить, магазинов нормальных нет, дорог нет, освещения на улицах нет, воды горячей нет, грязь, мусор не вывозится, вокруг одно бы*** и выйти вечером на улицу страшно.



шоп достигнуть понимания и отрешиться от стереотипов сравните цены на аналогичные объекты в ипенях и в центре

и попробуйте все же понять - почему центр настолько дороже

шо касается выделенного - вы описали именно ипеня киева (а мы здесь именно его обсуждаем)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.