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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1740174117421743

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 999
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
10%
95
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
211
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
156
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
184
Якість будівництва
15%
151
Всього голосів : 999
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:56

  Faceless написав:
  Frant написав:Категорически запрещается пользоваться лифтом во время пожара, в такой ситуации не только внезапно может выключиться электроснабжения, но и сама шахта лифта работает как вытяжка, которая может стать причиной отравления продуктами сгорания. Лифт во время пожара - настоящая дымовая труба, в которой легко задохнуться. Кроме того, при пожаре могут специально отключить электричество.


https://ug-lift.ru/news/138-2015-10-09-11-19-36.html

То про звичайні ліфти, невігласе. Вище дав посилання

Франта в любом случае проблема пожарных и любых других лифтов не касается - в 5этажках же их просто нет. В лучшем случае: ржавая пожарная лестница по дворовому фасаду без нескольких нижних секций.
airmax78
 
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