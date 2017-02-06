Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Frant написав:Категорически запрещается пользоваться лифтом во время пожара, в такой ситуации не только внезапно может выключиться электроснабжения, но и сама шахта лифта работает как вытяжка, которая может стать причиной отравления продуктами сгорания. Лифт во время пожара - настоящая дымовая труба, в которой легко задохнуться. Кроме того, при пожаре могут специально отключить электричество.