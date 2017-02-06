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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1741174217431744>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 999
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
10%
95
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
211
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
156
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
184
Якість будівництва
15%
151
Всього голосів : 999
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:56

  Faceless написав:
  Frant написав:Категорически запрещается пользоваться лифтом во время пожара, в такой ситуации не только внезапно может выключиться электроснабжения, но и сама шахта лифта работает как вытяжка, которая может стать причиной отравления продуктами сгорания. Лифт во время пожара - настоящая дымовая труба, в которой легко задохнуться. Кроме того, при пожаре могут специально отключить электричество.


https://ug-lift.ru/news/138-2015-10-09-11-19-36.html

То про звичайні ліфти, невігласе. Вище дав посилання

Франта в любом случае проблема пожарных и любых других лифтов не касается - в 5этажках же их просто нет. В лучшем случае: ржавая пожарная лестница по дворовому фасаду без нескольких нижних секций.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:33

там где воду пил тот конь
мы построим оболонь
по проекту завтрашнего дня

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:35

  airmax78 написав:
  Faceless написав:
  Frant написав:Категорически запрещается пользоваться лифтом во время пожара, в такой ситуации не только внезапно может выключиться электроснабжения, но и сама шахта лифта работает как вытяжка, которая может стать причиной отравления продуктами сгорания. Лифт во время пожара - настоящая дымовая труба, в которой легко задохнуться. Кроме того, при пожаре могут специально отключить электричество.


https://ug-lift.ru/news/138-2015-10-09-11-19-36.html

То про звичайні ліфти, невігласе. Вище дав посилання

Франта в любом случае проблема пожарных и любых других лифтов не касается - в 5этажках же их просто нет. В лучшем случае: ржавая пожарная лестница по дворовому фасаду без нескольких нижних секций.

Пятиэтажку можно залить прямо со двора за пару минут - напора хватит, в крайнем случае с подъездного лестничного пролета. А вот в 25этажных свечах пожар на верхних этажах = фейерической опе
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:38

  antey1969 написав:Пятиэтажку можно залить прямо со двора за пару минут - напора хватит, в крайнем случае с лестничного пролета. А вот в 25этажных свечах пожар на верхних этажах = фейерической опе


к 25-этажке даже подъехать пожарным машинам в 95% случаев нереально
вся надежда на системы пожаротушения - волноваться не о чем, правда? :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:45

  kingkongovets написав:
  antey1969 написав:Пятиэтажку можно залить прямо со двора за пару минут - напора хватит, в крайнем случае с лестничного пролета. А вот в 25этажных свечах пожар на верхних этажах = фейерической опе


к 25-этажке даже подъехать пожарным машинам в 95% случаев нереально
вся надежда на системы пожаротушения - волноваться не о чем, правда? :mrgreen:

В домах начала 2000-х на ПОХе хорошо заметны общие опоясывающие балконы на уровне 12 этажа. Как мне рассказывали, идея такая: народ с более высоких этажей туда спускается (как - другой вопрос) и уже оттуда их снимают лестницей.
Впоследствии забили даже на этот "фиговый листок" пожарной безопасности.
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:51

  kingkongovets написав:там где воду пил тот конь
мы построим оболонь
по проекту завтрашнего дня

Зображення

А можно линк на полноразмерный источник?
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:55

  Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:
  antey1969 написав:Пятиэтажку можно залить прямо со двора за пару минут - напора хватит, в крайнем случае с лестничного пролета. А вот в 25этажных свечах пожар на верхних этажах = фейерической опе


к 25-этажке даже подъехать пожарным машинам в 95% случаев нереально
вся надежда на системы пожаротушения - волноваться не о чем, правда? :mrgreen:

В домах начала 2000-х на ПОХе хорошо заметны общие опоясывающие балконы на уровне 12 этажа. Как мне рассказывали, идея такая: народ с более высоких этажей туда спускается (как - другой вопрос) и уже оттуда их снимают лестницей.
Впоследствии забили даже на этот "фиговый листок" пожарной безопасности.

А зачем оно нужно, если есть незадымляемая пожарная лестница? Кататься по нему на велосипеде?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:11

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:к 25-этажке даже подъехать пожарным машинам в 95% случаев нереально
вся надежда на системы пожаротушения - волноваться не о чем, правда? :mrgreen:

В домах начала 2000-х на ПОХе хорошо заметны общие опоясывающие балконы на уровне 12 этажа. Как мне рассказывали, идея такая: народ с более высоких этажей туда спускается (как - другой вопрос) и уже оттуда их снимают лестницей.
Впоследствии забили даже на этот "фиговый листок" пожарной безопасности.

А зачем оно нужно, если есть незадымляемая пожарная лестница? Кататься по нему на велосипеде?

Ну, незадымляемые лестницы были ещё в БПСках (и даже раньше), но в упомянутых домах балконы те, наверное, не просто так строили? Попросим высказаться компетентных форумчан по данному вопросу.
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:21

  Рыба-сом написав:Ну, незадымляемые лестницы были ещё в БПСках (и даже раньше), но в упомянутых домах балконы те, наверное, не просто так строили? Попросим высказаться компетентных форумчан по данному вопросу.


А там точно балконы? Выступающие пояса видел там не раз. Наверно идея, чтобы огонь снизу не мог распостранится выше.
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:25

  Рыба-сом написав:А можно линк на полноразмерный источник?


доступный оригинал лишь немногим больше пропускаемого форумом - увы)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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