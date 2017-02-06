Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Категорически запрещается пользоваться лифтом во время пожара, в такой ситуации не только внезапно может выключиться электроснабжения, но и сама шахта лифта работает как вытяжка, которая может стать причиной отравления продуктами сгорания. Лифт во время пожара - настоящая дымовая труба, в которой легко задохнуться. Кроме того, при пожаре могут специально отключить электричество.
Frant написав:Категорически запрещается пользоваться лифтом во время пожара, в такой ситуации не только внезапно может выключиться электроснабжения, но и сама шахта лифта работает как вытяжка, которая может стать причиной отравления продуктами сгорания. Лифт во время пожара - настоящая дымовая труба, в которой легко задохнуться. Кроме того, при пожаре могут специально отключить электричество.
antey1969 написав:Пятиэтажку можно залить прямо со двора за пару минут - напора хватит, в крайнем случае с лестничного пролета. А вот в 25этажных свечах пожар на верхних этажах = фейерической опе
к 25-этажке даже подъехать пожарным машинам в 95% случаев нереально вся надежда на системы пожаротушения - волноваться не о чем, правда?
В домах начала 2000-х на ПОХе хорошо заметны общие опоясывающие балконы на уровне 12 этажа. Как мне рассказывали, идея такая: народ с более высоких этажей туда спускается (как - другой вопрос) и уже оттуда их снимают лестницей. Впоследствии забили даже на этот "фиговый листок" пожарной безопасности.
antey1969 написав:Пятиэтажку можно залить прямо со двора за пару минут - напора хватит, в крайнем случае с лестничного пролета. А вот в 25этажных свечах пожар на верхних этажах = фейерической опе
к 25-этажке даже подъехать пожарным машинам в 95% случаев нереально вся надежда на системы пожаротушения - волноваться не о чем, правда?
В домах начала 2000-х на ПОХе хорошо заметны общие опоясывающие балконы на уровне 12 этажа. Как мне рассказывали, идея такая: народ с более высоких этажей туда спускается (как - другой вопрос) и уже оттуда их снимают лестницей. Впоследствии забили даже на этот "фиговый листок" пожарной безопасности.
А зачем оно нужно, если есть незадымляемая пожарная лестница? Кататься по нему на велосипеде?
kingkongovets написав:к 25-этажке даже подъехать пожарным машинам в 95% случаев нереально вся надежда на системы пожаротушения - волноваться не о чем, правда?
В домах начала 2000-х на ПОХе хорошо заметны общие опоясывающие балконы на уровне 12 этажа. Как мне рассказывали, идея такая: народ с более высоких этажей туда спускается (как - другой вопрос) и уже оттуда их снимают лестницей. Впоследствии забили даже на этот "фиговый листок" пожарной безопасности.
А зачем оно нужно, если есть незадымляемая пожарная лестница? Кататься по нему на велосипеде?
Ну, незадымляемые лестницы были ещё в БПСках (и даже раньше), но в упомянутых домах балконы те, наверное, не просто так строили? Попросим высказаться компетентных форумчан по данному вопросу.
Рыба-сом написав:Ну, незадымляемые лестницы были ещё в БПСках (и даже раньше), но в упомянутых домах балконы те, наверное, не просто так строили? Попросим высказаться компетентных форумчан по данному вопросу.
А там точно балконы? Выступающие пояса видел там не раз. Наверно идея, чтобы огонь снизу не мог распостранится выше.