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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1741174217431744

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 999
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
10%
95
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
211
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
156
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
184
Якість будівництва
15%
151
Всього голосів : 999
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:33

  vano80 написав:
  Рыба-сом написав:Ну, незадымляемые лестницы были ещё в БПСках (и даже раньше), но в упомянутых домах балконы те, наверное, не просто так строили? Попросим высказаться компетентных форумчан по данному вопросу.


А там точно балконы? Выступающие пояса видел там не раз. Наверно идея, чтобы огонь снизу не мог распостранится выше.

См. Срибнокильскую 1 и кучу домов на южной стороне проспекта Бажана.
Я раньше на эту фичу внимание не обращал, мне как-то про нее коллега рассказал, у которого отец в КМБ работал.
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот такую штуку купить: http://mks112.ru/, смонтировать крюк в потолке возле окна и пофиг на каком этаже жить и куда достают пожарные лестницы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:43

  kingkongovets написав:
  antey1969 написав:Пятиэтажку можно залить прямо со двора за пару минут - напора хватит, в крайнем случае с лестничного пролета. А вот в 25этажных свечах пожар на верхних этажах = фейерической опе


к 25-этажке даже подъехать пожарным машинам в 95% случаев нереально
вся надежда на системы пожаротушения - волноваться не о чем, правда? :mrgreen:


У фейслесарів взагалі все чудово))) в кожному будинку є потужний протипожежний ліфт, ЗП зростають, населення зб ільшується за рахунок емігрантів з Росії та прибалтики , росте %% жирів у маслі і т.д. І т.п.))
Востаннє редагувалось Frant в Чет 02 сер, 2018 11:43, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:43

  airmax78 написав:Вот такую штуку купить: http://mks112.ru/, смонтировать крюк в потолке возле окна и пофиг на каком этаже жить и куда достают пожарные лестницы.

У Вас в будущей квартире в Тетрисе уже место мысленно присмотрели для девайса? :roll:
ЗЫ кстати, а почему Вы ещё там квартиру не приобрели или в Рыбальском парадизе? Вы латентный обвалишка, надеетесь на дешевей?
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladimir07 написав:В Южной Америке, так ?


ЮА = UA = Украина
alkasander
 
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