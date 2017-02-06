Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Рыба-сом написав:Ну, незадымляемые лестницы были ещё в БПСках (и даже раньше), но в упомянутых домах балконы те, наверное, не просто так строили? Попросим высказаться компетентных форумчан по данному вопросу.
А там точно балконы? Выступающие пояса видел там не раз. Наверно идея, чтобы огонь снизу не мог распостранится выше.
См. Срибнокильскую 1 и кучу домов на южной стороне проспекта Бажана. Я раньше на эту фичу внимание не обращал, мне как-то про нее коллега рассказал, у которого отец в КМБ работал.
airmax78 написав:Вот такую штуку купить: http://mks112.ru/, смонтировать крюк в потолке возле окна и пофиг на каком этаже жить и куда достают пожарные лестницы.
У Вас в будущей квартире в Тетрисе уже место мысленно присмотрели для девайса? ЗЫ кстати, а почему Вы ещё там квартиру не приобрели или в Рыбальском парадизе? Вы латентный обвалишка, надеетесь на дешевей?