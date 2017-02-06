Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Рыба-сом написав:Ну, незадымляемые лестницы были ещё в БПСках (и даже раньше), но в упомянутых домах балконы те, наверное, не просто так строили? Попросим высказаться компетентных форумчан по данному вопросу.
А там точно балконы? Выступающие пояса видел там не раз. Наверно идея, чтобы огонь снизу не мог распостранится выше.
См. Срибнокильскую 1 и кучу домов на южной стороне проспекта Бажана. Я раньше на эту фичу внимание не обращал, мне как-то про нее коллега рассказал, у которого отец в КМБ работал.
airmax78 написав:Вот такую штуку купить: http://mks112.ru/, смонтировать крюк в потолке возле окна и пофиг на каком этаже жить и куда достают пожарные лестницы.
У Вас в будущей квартире в Тетрисе уже место мысленно присмотрели для девайса? ЗЫ кстати, а почему Вы ещё там квартиру не приобрели или в Рыбальском парадизе? Вы латентный обвалишка, надеетесь на дешевей?
airmax78 написав:Вот такую штуку купить: http://mks112.ru/, смонтировать крюк в потолке возле окна и пофиг на каком этаже жить и куда достают пожарные лестницы.
У Вас в будущей квартире в Тетрисе уже место мысленно присмотрели для девайса? ЗЫ кстати, а почему Вы ещё там квартиру не приобрели или в Рыбальском парадизе? Вы латентный обвалишка, надеетесь на дешевей?
А какие проблемы повесить крюк? В Тетрисе дорого. В Рыбальском жду следующую очередь.
О-па. Уже не только строители и сборщики клубники поедут в Польшу на заработки
сразу несколько польских банков увидели в украино-польском трудовом феномене огромную нишу. И бросились активно завлекать украинцев на обслуживание...... Чтобы завоевать доверие наших граждан польские розничные банки вовсю бросились учить украинский. Тот же BNP Paribas уже запустил полноценную украиноязычную версию сайта, открыл 4 международных отделения, в которых украинцев обслужат на родном языке и перевел на украинский свой клиент-банк...... Такие тенденции автоматически обострили кадровый голод среди польских банков.
Менеджеров по обслуживанию клиентов, операторов колл-центров, кассиров, маркетологов и даже руководителей направлений со знанием украинского и польского охотно принимают на работу в польских банках. И готовы щедро платить — кассирам предлагают порядка 3500 злотых (25 тыс. грн.), а специалистам и вовсе 4,5-5 тыс. злотых (около 36 тыс. грн.)..... по недавно опубликованным данным, в 2017 году наши граждане приобрели в Польше 71 тыс. квадратных метров жилья – примерно 27% от всего объема, купленного нерезидентами.
По оценкам риелторов порядка 40% покупаемых украинцами квартир приобретаются с привлечением банковских кредитов. Что неудивительно, учитывая условия финансирования. Польские финучреждения готовы кредитовать наших граждан на тех же условиях, что и поляков: 20% авансового платежа, эффективная ставка на уровне 4,5% годовых в злотых на срок до 30 лет.
Nickmess написав:зп менеджера нп от 15 до 20 тыс( если с мозгами) за нач отделения 25-27 . это реальных на руки. нах та польша
Это в Киеве. И на что можно рассчитывать с зарплатой в 27 тыс. грн. в плане покупки жилья? А если человек не в Киеве, а в Ровно, Ужгороде работал кассиром на 5000 и его сократили, то может решиться на работу в Польше
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери