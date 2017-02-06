сразу несколько польских банков увидели в украино-польском трудовом феномене огромную нишу. И бросились активно завлекать украинцев на обслуживание......

Чтобы завоевать доверие наших граждан польские розничные банки вовсю бросились учить украинский. Тот же BNP Paribas уже запустил полноценную украиноязычную версию сайта, открыл 4 международных отделения, в которых украинцев обслужат на родном языке и перевел на украинский свой клиент-банк......

Такие тенденции автоматически обострили кадровый голод среди польских банков.



Менеджеров по обслуживанию клиентов, операторов колл-центров, кассиров, маркетологов и даже руководителей направлений со знанием украинского и польского охотно принимают на работу в польских банках. И готовы щедро платить — кассирам предлагают порядка 3500 злотых (25 тыс. грн.), а специалистам и вовсе 4,5-5 тыс. злотых (около 36 тыс. грн.).....

по недавно опубликованным данным, в 2017 году наши граждане приобрели в Польше 71 тыс. квадратных метров жилья – примерно 27% от всего объема, купленного нерезидентами.



По оценкам риелторов порядка 40% покупаемых украинцами квартир приобретаются с привлечением банковских кредитов. Что неудивительно, учитывая условия финансирования. Польские финучреждения готовы кредитовать наших граждан на тех же условиях, что и поляков: 20% авансового платежа, эффективная ставка на уровне 4,5% годовых в злотых на срок до 30 лет.