RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 17421743174417451746>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 999
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
10%
95
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
211
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
156
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
184
Якість будівництва
15%
151
Всього голосів : 999
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:33

  vano80 написав:
  Рыба-сом написав:Ну, незадымляемые лестницы были ещё в БПСках (и даже раньше), но в упомянутых домах балконы те, наверное, не просто так строили? Попросим высказаться компетентных форумчан по данному вопросу.


А там точно балконы? Выступающие пояса видел там не раз. Наверно идея, чтобы огонь снизу не мог распостранится выше.

См. Срибнокильскую 1 и кучу домов на южной стороне проспекта Бажана.
Я раньше на эту фичу внимание не обращал, мне как-то про нее коллега рассказал, у которого отец в КМБ работал.
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1177
З нами з: 29.11.16
Подякував: 254 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот такую штуку купить: http://mks112.ru/, смонтировать крюк в потолке возле окна и пофиг на каком этаже жить и куда достают пожарные лестницы.
airmax78
 
Повідомлень: 25346
З нами з: 25.10.12
Подякував: 672 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:43

  airmax78 написав:Вот такую штуку купить: http://mks112.ru/, смонтировать крюк в потолке возле окна и пофиг на каком этаже жить и куда достают пожарные лестницы.

У Вас в будущей квартире в Тетрисе уже место мысленно присмотрели для девайса? :roll:
ЗЫ кстати, а почему Вы ещё там квартиру не приобрели или в Рыбальском парадизе? Вы латентный обвалишка, надеетесь на дешевей?
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1177
З нами з: 29.11.16
Подякував: 254 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladimir07 написав:В Южной Америке, так ?


ЮА = UA = Украина
alkasander
 
Повідомлень: 195
З нами з: 23.04.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:13

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Вот такую штуку купить: http://mks112.ru/, смонтировать крюк в потолке возле окна и пофиг на каком этаже жить и куда достают пожарные лестницы.

У Вас в будущей квартире в Тетрисе уже место мысленно присмотрели для девайса? :roll:
ЗЫ кстати, а почему Вы ещё там квартиру не приобрели или в Рыбальском парадизе? Вы латентный обвалишка, надеетесь на дешевей?

А какие проблемы повесить крюк? В Тетрисе дорого. В Рыбальском жду следующую очередь.
airmax78
 
Повідомлень: 25346
З нами з: 25.10.12
Подякував: 672 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:23

О-па.
Уже не только строители и сборщики клубники поедут в Польшу на заработки

сразу несколько польских банков увидели в украино-польском трудовом феномене огромную нишу. И бросились активно завлекать украинцев на обслуживание......
Чтобы завоевать доверие наших граждан польские розничные банки вовсю бросились учить украинский. Тот же BNP Paribas уже запустил полноценную украиноязычную версию сайта, открыл 4 международных отделения, в которых украинцев обслужат на родном языке и перевел на украинский свой клиент-банк......
Такие тенденции автоматически обострили кадровый голод среди польских банков.

Менеджеров по обслуживанию клиентов, операторов колл-центров, кассиров, маркетологов и даже руководителей направлений со знанием украинского и польского охотно принимают на работу в польских банках. И готовы щедро платить — кассирам предлагают порядка 3500 злотых (25 тыс. грн.), а специалистам и вовсе 4,5-5 тыс. злотых (около 36 тыс. грн.).....
по недавно опубликованным данным, в 2017 году наши граждане приобрели в Польше 71 тыс. квадратных метров жилья – примерно 27% от всего объема, купленного нерезидентами.

По оценкам риелторов порядка 40% покупаемых украинцами квартир приобретаются с привлечением банковских кредитов. Что неудивительно, учитывая условия финансирования. Польские финучреждения готовы кредитовать наших граждан на тех же условиях, что и поляков: 20% авансового платежа, эффективная ставка на уровне 4,5% годовых в злотых на срок до 30 лет.

Полная версия
http://hvylya.net/news/digest/polskie-banki-razvernuli-voynu-za-ukrainskih-zarobitchan.html
не менее 1000 квартир куплено соотечественниками. Предположим, минус 300 потенциальных сделок для КРЖН....и под 4,5 %, а не под 22%+
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8209
З нами з: 10.06.11
Подякував: 152 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

зп менеджера нп от 15 до 20 тыс( если с мозгами) за нач отделения 25-27 . это реальных на руки. нах та польша
Nickmess
 
Повідомлень: 3406
З нами з: 16.12.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:35

  airmax78 написав:Вот такую штуку купить: http://mks112.ru/, смонтировать крюк в потолке возле окна и пофиг на каком этаже жить и куда достают пожарные лестницы.

Особенный у вас юмор! Когда спишь дома с детишками и супругой,... в Новый Год подшофе! :|
rusramzik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 141
З нами з: 26.05.17
Подякував: 95 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:42

  kingkongovets написав:
  antey1969 написав:Пятиэтажку можно залить прямо со двора за пару минут - напора хватит, в крайнем случае с лестничного пролета. А вот в 25этажных свечах пожар на верхних этажах = фейерической опе


к 25-этажке даже подъехать пожарным машинам в 95% случаев нереально
вся надежда на системы пожаротушения - волноваться не о чем, правда? :mrgreen:

При этом, хотя гидранты проектируются в санузлах, жильцы из демонтируют
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21413
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1079 раз.
Подякували: 4742 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Nickmess написав:зп менеджера нп от 15 до 20 тыс( если с мозгами) за нач отделения 25-27 . это реальных на руки. нах та польша

Это в Киеве. И на что можно рассчитывать с зарплатой в 27 тыс. грн. в плане покупки жилья?
А если человек не в Киеве, а в Ровно, Ужгороде работал кассиром на 5000 и его сократили, то может решиться на работу в Польше
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8209
З нами з: 10.06.11
Подякував: 152 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 17421743174417451746>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Viktor і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1102, 1103, 1104
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11034 2006147
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 лип, 2018 22:36
rjkz
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 87090
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 25363
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.