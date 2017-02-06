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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1743174417451746>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 999
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
10%
95
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
211
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
156
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
184
Якість будівництва
15%
151
Всього голосів : 999
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:44

  Nickmess написав:зп менеджера нп от 15 до 20 тыс( если с мозгами) за нач отделения 25-27 . это реальных на руки. нах та польша

У Франта даже эти скромные цифры вызывают истерику
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:49

alkasander
а откуда? Из Жмеринки, из Киева едут туда работать кассиры?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:53

Парцхаладзе-ньюз

Реконструкция устаревшего жилья в Украине может начаться через 3-4 года. Об этом заявил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

СРОКИ. Замминистра уточнил, что в Минрегионе уже разработали проект закона, который предусматривает реконструкцию устаревшего жилья. Через две недели законопроект передадут в Верховную Раду. Парцхаладзе добавил, что даже если закон примут в 2019 году, то еще понадобится 2-3 года, чтобы проект можно было начинать.

РЕНОВАЦИЯ. В законопроекте предусмотрено две потенциальных принципы обновления жилья – снос старых объектов или реконструкция. По словам чиновника, реконструкция устаревшего жилья будет происходить только после решения местных советов, которые и должны выступать заказчиками таких проектов. Инвесторы могут являться подрядчиками реконструкции.

https://etcetera.media/minregion-kogda-v-ukraine-nachnetsya-rekonstruktsiya-ustarevshego-zhilya.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
В Киеве обычно пишут в документах "реконструкция", а фактически всё сносят под чистую. Сразу вспоминается "реконструкция" на Рыбальском острове :D
https://rybalsky.com.ua/img/jurdoc/pdf/build-permiss-1.pdf
https://rybalsky.com.ua/img/jurdoc/pdf/build-permiss-2.pdf

если они будут реконструировать так же, как журналисты пишут -две потенциальных принципы , будет "весело"
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:58

Прежний Первый хлопал ремонтникам.
Хлопай дальше
В столице с 3 августа по 1 сентября ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе в направлении Столичного шоссе. Об этом со ссылкой на КК "Киевавтодор" сообщает Печерская районная в городе Киеве государственная администрация на странице в Facebook.

третье лето подряд ремонты. Золотое дно
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:04

люди благодаря безвизу (который замутила злочынна влада) едут на заработки, шлют домой деньги, покупают украинскую и зарубежную недвигу, в киеве ремонтируются дороги и мосты, разрабатываются и запускаются масштабные инфраструктурные проекты, жизнь кипит

и только сержик не перестает скыглыть, уныло сидя у берега реки, ожидая шо течение прибьет к его ногам труп кржн :mrgreen:
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 02 сер, 2018 13:06, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:04

  Nickmess написав:зп менеджера нп от 15 до 20 тыс( если с мозгами) за нач отделения 25-27 . это реальных на руки. нах та польша


От сидения в офисе геморой и нехватка воздуха. Угарний газ в конце концов.
А на клубнике - физические упражнения на чистом воздухе.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:08

  airmax78 написав:
Да ладно, UA, жути нагонять вместе с Хьюмом.


Вам не нравятся и не интересны отзывы реальных владельцев?
  airmax78 написав: Недавно был в одном новострое не самого модного застройщика: бетонные вентканалы везде облицованы керамоблоком. Аккуратно так, хорошая, качественная кладка. Зачем? 99% жильцов демонтируют облицовку и добавляют площадь к санузлам и кухням. Гигантские затраты труда и материалов просто впустую. Но, видимо, ГОСТы требуют.

Счастливые новоселы как правило штробят бетонные блоки ветканалов. Не смотря на толщину стенки в этих блоках от 40мм запихивают туда канализацию 50 мм.
Застройщик предусмотрительно позаботился об этом моменте.
Что тут скажешь -контингент.
Вы хотите себе таких соседей? :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:09

  Serg-ik написав:В Киеве обычно пишут в документах "реконструкция", а фактически всё сносят под чистую. Сразу вспоминается "реконструкция" на Рыбальском острове :D
https://rybalsky.com.ua/img/jurdoc/pdf/build-permiss-1.pdf
https://rybalsky.com.ua/img/jurdoc/pdf/build-permiss-2.pdf

если они будут реконструировать так же, как журналисты пишут -две потенциальных принципы , будет "весело"

Реконструкция строений на Рыбальском острове - это лучший и достойный подражания пример глубокой и всесторонней реконструкции. Сага взвалила на себя историческую миссию реконструировать не только старые склады, но и мозги киевлян. Аплодирую им стоя. В добрый путь, Сага! Пусть у вас все получится!
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 02 сер, 2018 13:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:10

  Nickmess написав:зп менеджера нп от 15 до 20 тыс( если с мозгами) за нач отделения 25-27 . это реальных на руки. нах та польша


Очень смешно :D
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Отжим особенной ветви недвиги https://www.youtube.com/watch?v=UVmr35e2Jnc Учитесь :mrgreen:
rusramzik
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