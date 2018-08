Додано: Чет 02 сер, 2018 13:04





и только сержик не перестает скыглыть, уныло сидя у берега реки, ожидая шо течение прибьет к его ногам труп кржн люди благодаря безвизу (который замутила злочынна влада) едут на заработки, шлют домой деньги, покупают украинскую и зарубежную недвигу, в киеве ремонтируются дороги и мосты, разрабатываются и запускаются масштабные инфраструктурные проекты, жизнь кипити только сержик не перестает скыглыть, уныло сидя у берега реки, ожидая шо течение прибьет к его ногам труп кржн

Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 02 сер, 2018 13:06, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.