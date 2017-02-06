Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Реконструкция устаревшего жилья в Украине может начаться через 3-4 года. Об этом заявил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.
СРОКИ. Замминистра уточнил, что в Минрегионе уже разработали проект закона, который предусматривает реконструкцию устаревшего жилья. Через две недели законопроект передадут в Верховную Раду. Парцхаладзе добавил, что даже если закон примут в 2019 году, то еще понадобится 2-3 года, чтобы проект можно было начинать.
РЕНОВАЦИЯ. В законопроекте предусмотрено две потенциальных принципы обновления жилья – снос старых объектов или реконструкция. По словам чиновника, реконструкция устаревшего жилья будет происходить только после решения местных советов, которые и должны выступать заказчиками таких проектов. Инвесторы могут являться подрядчиками реконструкции.
В столице с 3 августа по 1 сентября ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе в направлении Столичного шоссе. Об этом со ссылкой на КК "Киевавтодор" сообщает Печерская районная в городе Киеве государственная администрация на странице в Facebook.
третье лето подряд ремонты. Золотое дно
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
люди благодаря безвизу (который замутила злочынна влада) едут на заработки, шлют домой деньги, покупают украинскую и зарубежную недвигу, в киеве ремонтируются дороги и мосты, разрабатываются и запускаются масштабные инфраструктурные проекты, жизнь кипит
и только сержик не перестает скыглыть, уныло сидя у берега реки, ожидая шо течение прибьет к его ногам труп кржн
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 02 сер, 2018 13:06, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав: Да ладно, UA, жути нагонять вместе с Хьюмом.
Вам не нравятся и не интересны отзывы реальных владельцев?
airmax78 написав: Недавно был в одном новострое не самого модного застройщика: бетонные вентканалы везде облицованы керамоблоком. Аккуратно так, хорошая, качественная кладка. Зачем? 99% жильцов демонтируют облицовку и добавляют площадь к санузлам и кухням. Гигантские затраты труда и материалов просто впустую. Но, видимо, ГОСТы требуют.
Счастливые новоселы как правило штробят бетонные блоки ветканалов. Не смотря на толщину стенки в этих блоках от 40мм запихивают туда канализацию 50 мм. Застройщик предусмотрительно позаботился об этом моменте. Что тут скажешь -контингент. Вы хотите себе таких соседей?
если они будут реконструировать так же, как журналисты пишут -две потенциальных принципы , будет "весело"
Реконструкция строений на Рыбальском острове - это лучший и достойный подражания пример глубокой и всесторонней реконструкции. Сага взвалила на себя историческую миссию реконструировать не только старые склады, но и мозги киевлян. Аплодирую им стоя. В добрый путь, Сага! Пусть у вас все получится!
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 02 сер, 2018 13:10, всього редагувалось 1 раз.