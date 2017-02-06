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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1744174517461747>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 999
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
10%
95
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
211
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
156
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
184
Якість будівництва
15%
151
Всього голосів : 999
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:14

  rusramzik написав:Отжим особенной ветви недвиги https://www.youtube.com/watch?v=UVmr35e2Jnc Учитесь :mrgreen:

Пляяяя, увидел это честное лицо и сразу выключил. Кого он в этот раз изобличил?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:15

  rusramzik написав:Отжим особенной ветви недвиги https://www.youtube.com/watch?v=UVmr35e2Jnc Учитесь :mrgreen:


предлагаю банить за умышленное распространение дезинформации
если кто то хочет хавануть говнеца - его право, но попытки накормить им окружающих должны пресекаться
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:17

  kingkongovets написав:люди благодаря безвизу (который замутила злочынна влада) едут на заработки, шлют домой деньги, покупают украинскую и зарубежную недвигу, в киеве ремонтируются дороги и мосты, разрабатываются и запускаются масштабные инфраструктурные проекты, жизнь кипит

и только сержик не перестает скыглыть, уныло сидя у берега реки, ожидая шо течение прибьет к его ногам труп кржн :mrgreen:


Сколько сейчас платят за такой неподдельный оптимизм? Вам бы книги (фантастические) писать.
Востаннє редагувалось Viktor в Чет 02 сер, 2018 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:32

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Вот такую штуку купить: http://mks112.ru/, смонтировать крюк в потолке возле окна и пофиг на каком этаже жить и куда достают пожарные лестницы.

У Вас в будущей квартире в Тетрисе уже место мысленно присмотрели для девайса? :roll:
ЗЫ кстати, а почему Вы ещё там квартиру не приобрели или в Рыбальском парадизе? Вы латентный обвалишка, надеетесь на дешевей?

А какие проблемы повесить крюк? В Тетрисе дорого. В Рыбальском жду следующую очередь.

Непонятно, чего Вы ждёте? Вчера ЖК Варшавский ванговали па1200 за метр, по чем тогда будут в парадизе?
Но Вы ждёте. Не понимаю :?
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:34

  airmax78 написав: Кого он в этот раз изобличил?

Он всего лишь сказал, что во всеуслышанье объявили о том, что одна организация у другой будет отжимать коммерческую недвигу на Печерске. Площадь и стоимость большие.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:37

  Viktor написав:
  Nickmess написав:зп менеджера нп от 15 до 20 тыс( если с мозгами) за нач отделения 25-27 . это реальных на руки. нах та польша


Очень смешно :D

А что именно смешно? Думаете, слишком мало?
  rusramzik написав:или личная "особенная" неприязнь?

Дуби - обыкновенный журнаглист-звиздабол, это в общем-то известный факт
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:54

  Faceless написав:
  Viktor написав:
  Nickmess написав:зп менеджера нп от 15 до 20 тыс( если с мозгами) за нач отделения 25-27 . это реальных на руки. нах та польша


Очень смешно :D

А что именно смешно? Думаете, слишком мало?


На Ворк.юэй оператору НП предлагают 8500.
https://www.work.ua/ua/jobs/by-company/34748/?region=39

Если бы действительно можно было зарабатывать 15000, то почему тогда HR не указывает такую цифру, хотя-бы, в качестве заманухи?
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:59

  kingkongovets написав:люди благодаря безвизу (который замутила злочынна влада) едут на заработки, шлют домой деньги, покупают украинскую и зарубежную недвигу, в киеве ремонтируются дороги и мосты, разрабатываются и запускаются масштабные инфраструктурные проекты, жизнь кипит

и только сержик не перестает скыглыть, уныло сидя у берега реки, ожидая шо течение прибьет к его ногам труп кржн :mrgreen:

Пока запускаются только монгольфьеры в Бузовой. Вы уже никому не нужный доллар закупили, его по ходу тоже запускают. :mrgreen:
innamax2008
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:10

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:В домах начала 2000-х на ПОХе хорошо заметны общие опоясывающие балконы на уровне 12 этажа. Как мне рассказывали, идея такая: народ с более высоких этажей туда спускается (как - другой вопрос) и уже оттуда их снимают лестницей.
Впоследствии забили даже на этот "фиговый листок" пожарной безопасности.

А зачем оно нужно, если есть незадымляемая пожарная лестница? Кататься по нему на велосипеде?

Тоже не понимаю.
В новостройке в которой жил до недавнего времени кроме незадымляемой лестницы есть системы дымоудаления, пожарные гидранты с рукавами в МОПах на этажах, датчики в каждой квартире само собой, ну и пожарный лифт доступ к которому прямо с улицы через маленький тамбур. 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:17

  Viktor написав:
На Ворк.юэй оператору НП предлагают 8500.
https://www.work.ua/ua/jobs/by-company/34748/?region=39

Если бы действительно можно было зарабатывать 15000, то почему тогда HR не указывает такую цифру, хотя-бы, в качестве заманухи?


Многократно уже объяснялось - как правило, уровень зарплат в объявлениях указывается только для низшего персонала. Студента ищут
Mazay256
 
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