Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:люди благодаря безвизу (который замутила злочынна влада) едут на заработки, шлют домой деньги, покупают украинскую и зарубежную недвигу, в киеве ремонтируются дороги и мосты, разрабатываются и запускаются масштабные инфраструктурные проекты, жизнь кипит
и только сержик не перестает скыглыть, уныло сидя у берега реки, ожидая шо течение прибьет к его ногам труп кржн
Сколько сейчас платят за такой неподдельный оптимизм? Вам бы книги (фантастические) писать.
Востаннє редагувалось Viktor в Чет 02 сер, 2018 13:23, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Вот такую штуку купить: http://mks112.ru/, смонтировать крюк в потолке возле окна и пофиг на каком этаже жить и куда достают пожарные лестницы.
У Вас в будущей квартире в Тетрисе уже место мысленно присмотрели для девайса? ЗЫ кстати, а почему Вы ещё там квартиру не приобрели или в Рыбальском парадизе? Вы латентный обвалишка, надеетесь на дешевей?
А какие проблемы повесить крюк? В Тетрисе дорого. В Рыбальском жду следующую очередь.
Непонятно, чего Вы ждёте? Вчера ЖК Варшавский ванговали па1200 за метр, по чем тогда будут в парадизе? Но Вы ждёте. Не понимаю
kingkongovets написав:люди благодаря безвизу (который замутила злочынна влада) едут на заработки, шлют домой деньги, покупают украинскую и зарубежную недвигу, в киеве ремонтируются дороги и мосты, разрабатываются и запускаются масштабные инфраструктурные проекты, жизнь кипит
и только сержик не перестает скыглыть, уныло сидя у берега реки, ожидая шо течение прибьет к его ногам труп кржн
Пока запускаются только монгольфьеры в Бузовой. Вы уже никому не нужный доллар закупили, его по ходу тоже запускают.
Рыба-сом написав:В домах начала 2000-х на ПОХе хорошо заметны общие опоясывающие балконы на уровне 12 этажа. Как мне рассказывали, идея такая: народ с более высоких этажей туда спускается (как - другой вопрос) и уже оттуда их снимают лестницей. Впоследствии забили даже на этот "фиговый листок" пожарной безопасности.
А зачем оно нужно, если есть незадымляемая пожарная лестница? Кататься по нему на велосипеде?
Тоже не понимаю. В новостройке в которой жил до недавнего времени кроме незадымляемой лестницы есть системы дымоудаления, пожарные гидранты с рукавами в МОПах на этажах, датчики в каждой квартире само собой, ну и пожарный лифт доступ к которому прямо с улицы через маленький тамбур.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский