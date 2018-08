Додано: Чет 02 сер, 2018 13:15

rusramzik написав: Отжим особенной ветви недвиги https://www.youtube.com/watch?v=UVmr35e2Jnc Учитесь Отжим особенной ветви недвигиУчитесь



предлагаю банить за умышленное распространение дезинформации

если кто то хочет хавануть говнеца - его право, но попытки накормить им окружающих должны пресекаться предлагаю банить за умышленное распространение дезинформацииесли кто то хочет хавануть говнеца - его право, но попытки накормить им окружающих должны пресекаться

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.