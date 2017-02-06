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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1744174517461747

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 999
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
10%
95
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
211
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
156
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
184
Якість будівництва
15%
151
Всього голосів : 999
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:21

  Viktor написав:А что именно смешно? Думаете, слишком мало?


На Ворк.юэй оператору НП предлагают 8500.
https://www.work.ua/ua/jobs/by-company/34748/?region=39

Если бы действительно можно было зарабатывать 15000, то почему тогда HR не указывает такую цифру, хотя-бы, в качестве заманухи?

Да это ж так удобно: сравнить з/п менеджера в Украине с з/п кассира в Польше :mrgreen:
И неохрущи в ипенях не кошерные.
Может, действительно уволиться и обратно в Киев, в цивилизацию, на Рыбальский?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Viktor написав:На Ворк.юэй оператору НП предлагают 8500.
https://www.work.ua/ua/jobs/by-company/34748/?region=39

Если бы действительно можно было зарабатывать 15000, то почему тогда HR не указывает такую цифру, хотя-бы, в качестве заманухи?

Вы уверены что оператор это то же самое что менеджер?
И да, выше напомнили - на все более-менее нормальные позиции ЗП не пишут, она всегда договорная. По своей же ссылке можете убедиться
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:45

  Faceless написав:
  Viktor написав:На Ворк.юэй оператору НП предлагают 8500.
https://www.work.ua/ua/jobs/by-company/34748/?region=39

Если бы действительно можно было зарабатывать 15000, то почему тогда HR не указывает такую цифру, хотя-бы, в качестве заманухи?

Вы уверены что оператор это то же самое что менеджер?
И да, выше напомнили - на все более-менее нормальные позиции ЗП не пишут, она всегда договорная. По своей же ссылке можете убедиться


Уверен, что автор первого поста имел ввиду обычного оператора (менеджера) отделения и его начальника. Иначе зачем тогда он стал бы перечислять их зарплаты как субъектов одной административной единицы?
А менеджер, если это корпоративщик, работает явно не на отделении и не подчиняется этому начальнику с ЗП 25 тыс. То, что у него 15-20 тыс. охотно верю.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Viktor написав:А менеджер, если это корпоративщик, работает явно не на отделении и не подчиняется этому начальнику с ЗП 25 тыс. То, что у него 15-20 тыс. охотно верю.

У менеджеров-корпоративщиков поболее 25к
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:56

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:У Вас в будущей квартире в Тетрисе уже место мысленно присмотрели для девайса? :roll:
ЗЫ кстати, а почему Вы ещё там квартиру не приобрели или в Рыбальском парадизе? Вы латентный обвалишка, надеетесь на дешевей?

А какие проблемы повесить крюк? В Тетрисе дорого. В Рыбальском жду следующую очередь.

Непонятно, чего Вы ждёте? Вчера ЖК Варшавский ванговали па1200 за метр, по чем тогда будут в парадизе?
Но Вы ждёте. Не понимаю :?

Сейчас я жду Рыбальский, следующую очередь. Но это совсем не означает, что я просто сижу и жду, как Серж. Ждать же тоже можно по-разному.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:59

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав: Кого он в этот раз изобличил?

Он всего лишь сказал, что во всеуслышанье объявили о том, что одна организация у другой будет отжимать коммерческую недвигу на Печерске. Площадь и стоимость большие.

Я, если честно, был бы только рад, если бы в результате противостояния две церкви друг друга аннигировали и Лавра осталась бы просто музеем. Но, к сожалению, такое невозможно.
airmax78
 
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