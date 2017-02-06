Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Если бы действительно можно было зарабатывать 15000, то почему тогда HR не указывает такую цифру, хотя-бы, в качестве заманухи?
Вы уверены что оператор это то же самое что менеджер? И да, выше напомнили - на все более-менее нормальные позиции ЗП не пишут, она всегда договорная. По своей же ссылке можете убедиться
Уверен, что автор первого поста имел ввиду обычного оператора (менеджера) отделения и его начальника. Иначе зачем тогда он стал бы перечислять их зарплаты как субъектов одной административной единицы? А менеджер, если это корпоративщик, работает явно не на отделении и не подчиняется этому начальнику с ЗП 25 тыс. То, что у него 15-20 тыс. охотно верю.
Рыба-сом написав:У Вас в будущей квартире в Тетрисе уже место мысленно присмотрели для девайса? ЗЫ кстати, а почему Вы ещё там квартиру не приобрели или в Рыбальском парадизе? Вы латентный обвалишка, надеетесь на дешевей?
А какие проблемы повесить крюк? В Тетрисе дорого. В Рыбальском жду следующую очередь.
Непонятно, чего Вы ждёте? Вчера ЖК Варшавский ванговали па1200 за метр, по чем тогда будут в парадизе? Но Вы ждёте. Не понимаю
Сейчас я жду Рыбальский, следующую очередь. Но это совсем не означает, что я просто сижу и жду, как Серж. Ждать же тоже можно по-разному.