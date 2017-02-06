Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Если бы действительно можно было зарабатывать 15000, то почему тогда HR не указывает такую цифру, хотя-бы, в качестве заманухи?
Вы уверены что оператор это то же самое что менеджер? И да, выше напомнили - на все более-менее нормальные позиции ЗП не пишут, она всегда договорная. По своей же ссылке можете убедиться
Уверен, что автор первого поста имел ввиду обычного оператора (менеджера) отделения и его начальника. Иначе зачем тогда он стал бы перечислять их зарплаты как субъектов одной административной единицы? А менеджер, если это корпоративщик, работает явно не на отделении и не подчиняется этому начальнику с ЗП 25 тыс. То, что у него 15-20 тыс. охотно верю.
Рыба-сом написав:У Вас в будущей квартире в Тетрисе уже место мысленно присмотрели для девайса? ЗЫ кстати, а почему Вы ещё там квартиру не приобрели или в Рыбальском парадизе? Вы латентный обвалишка, надеетесь на дешевей?
А какие проблемы повесить крюк? В Тетрисе дорого. В Рыбальском жду следующую очередь.
Непонятно, чего Вы ждёте? Вчера ЖК Варшавский ванговали па1200 за метр, по чем тогда будут в парадизе? Но Вы ждёте. Не понимаю
Сейчас я жду Рыбальский, следующую очередь. Но это совсем не означает, что я просто сижу и жду, как Серж. Ждать же тоже можно по-разному.
Если бы действительно можно было зарабатывать 15000, то почему тогда HR не указывает такую цифру, хотя-бы, в качестве заманухи?
Да это ж так удобно: сравнить з/п менеджера в Украине с з/п кассира в Польше И неохрущи в ипенях не кошерные. Может, действительно уволиться и обратно в Киев, в цивилизацию, на Рыбальский?
Неплохая мысль. Вчера был в ОП Рыбальского: сидят покупатели - одни молодые хипстеры. И продают им квартиры - молодые хипстеры. Красота. Уверен, что если кому-то там взбредет в голову остеклить балкон или повесить кондер на фасад - его просто дислайками в инстаграмме доведут до самоубийства. Хочу в Рыбальский(с)
Если бы действительно можно было зарабатывать 15000, то почему тогда HR не указывает такую цифру, хотя-бы, в качестве заманухи?
Да это ж так удобно: сравнить з/п менеджера в Украине с з/п кассира в Польше И неохрущи в ипенях не кошерные. Может, действительно уволиться и обратно в Киев, в цивилизацию, на Рыбальский?
Еще и с обязательной приставкой "с мозгами" или "специалист". Коробит от такого. Людям нужна достойная работа независимо от того специалисты они или нет, с мозгами или не совсем. А уже те, кто действительно специалист и с мозгами, пускай зарабатывают и 50 тыс. Никто же не против.
Как раз Польша и предлагает доход 500-700 Евро для всех подряд. Вот этот уровень доходов нужно сравнивать с доходом упаковщицы печенья в Полтаве, а не с менеджером НП в Киеве. Манипуляторы такие манипуляторы.
Viktor написав:Коробит от такого. Людям нужна достойная работа независимо от того специалисты они или нет, с мозгами или не совсем. А уже те, кто действительно специалист и с мозгами, пускай зарабатывают и 50 тыс. Никто же не против.Как раз Польша и предлагает доход 500-700 Евро для всех подряд. Вот этот уровень доходов нужно сравнивать с доходом упаковщицы печенья в Полтаве, а не с менеджером НП в Киеве. Манипуляторы такие манипуляторы.
вы уже в Польше? зарабатываете 500ойро? почему нет? жёппа приросла к дивану и везде зрада???
зы: кстати "упаковщица печенья в Полтаве" работая 10-12 часов день 6 дней в неделю вполне может заработать 15кгрн как и "дупомой" в РП
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