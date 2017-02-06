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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 сер, 2018 15:12
Прохожий написав: Viktor написав:
Уверен, что автор первого поста имел ввиду обычного оператора (менеджера)
оператор=менеджер?
уровень жесть!
К чему это? Решили поумничать? Думаете, я не знаю разницы? Просто у нас менеджерами принято называют всех, кто имеет хотя-бы какое-то отношение к работе с клиентами. И одному богу известно кого именно имел ввиду человек, запостивший информацию об уровне доходов в НП.
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Viktor
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Додано: Чет 02 сер, 2018 15:12
airmax78 написав: Рыба-сом написав: airmax78 написав:
quote="4420922:Рыба-сом"]У Вас в будущей квартире в Тетрисе уже место мысленно присмотрели для девайса?
ЗЫ кстати, а почему Вы ещё там квартиру не приобрели или в Рыбальском парадизе? Вы латентный обвалишка, надеетесь на дешевей?/quote]
А какие проблемы повесить крюк? В Тетрисе дорого. В Рыбальском жду следующую очередь.
Непонятно, чего Вы ждёте? Вчера ЖК Варшавский ванговали па1200 за метр, по чем тогда будут в парадизе?
Но Вы ждёте. Не понимаю
Сейчас я жду Рыбальский, следующую очередь. Но это совсем не означает, что я просто сижу и жду, как Серж. Ждать же тоже можно по-разному.
А если потом опять "ой как дорого" как с Тетрисом? В случае с последним, насколько я понимаю, вроде как не с отсутствием денег проблема, а с "дорого"?
Делай что должен, и будь что будет.
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Рыба-сом
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Додано: Чет 02 сер, 2018 15:24
Прохожий написав:
зы: кстати "упаковщица печенья в Полтаве" работая 10-12 часов
день 6 дней в неделю вполне может заработать 15кгрн как и "дупомой" в РП
а работодатель за такую трудяжку может заработать штраф в несколько десятков тысяч гривен от Гос инспеции труда.
И никакие заявления от упаковщицы в письменном виде "я сама, я так хотела, не помогут".
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Чет 02 сер, 2018 15:28
Serg-ik написав: Прохожий написав:
зы: кстати "упаковщица печенья в Полтаве" работая 10-12 часов
день 6 дней в неделю вполне может заработать 15кгрн как и "дупомой" в РП
а работодатель за такую трудяжку может заработать штраф в несколько десятков тысяч гривен от Гос инспеции труда.
И никакие заявления от упаковщицы в письменном виде "я сама, я так хотела, не помогут".
вот оно как, а у Польщи можно!
кстати это пэрэмога чы зрада???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Чет 02 сер, 2018 15:31
Viktor написав: Прохожий написав: Viktor написав:
Уверен, что автор первого поста имел ввиду обычного оператора (менеджера)
оператор=менеджер?
уровень жесть!
К чему это? Решили поумничать? Думаете, я не знаю разницы? Просто у нас менеджерами принято называют всех, кто имеет хотя-бы какое-то отношение к работе с клиентами
. И одному богу известно кого именно имел ввиду человек, запостивший информацию об уровне доходов в НП.
у ВАС это у необразованных, Я правильно понял?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 02 сер, 2018 15:39
Прохожий написав:у ВАС это у необразованных, Я правильно понял?
Viktor написав:
Еще и с обязательной приставкой "с мозгами" или "специалист".
Коробит от такого. Людям нужна достойная работа независимо от того специалисты они или нет, с мозгами или не совсем. А уже те, кто действительно специалист и с мозгами, пускай зарабатывают и 50 тыс. Никто же не против.
тут же даже добавить нечего)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 02 сер, 2018 15:41
ГЕОС скоро начнет продавать подобие Кардинала на Малевича 44 по +/- 1000 м2. Есть рассрочка в грн до окончания строительства.
Стоит брать? ЖК Лыбидь, например, несколькими кварталами в сторону Лыбидской сейчас стоит что-то около 1000 дол/м2, но расположен прям на перекрестке и классом пониже. Совсем рядом есть готовый но нераспроданный Малевича 48 - на ОЛХ очень много объявлений о продаже.
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alkasander
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Додано: Чет 02 сер, 2018 15:48
Прохожий написав: Serg-ik написав: Прохожий написав:
зы: кстати "упаковщица печенья в Полтаве" работая 10-12 часов
день 6 дней в неделю вполне может заработать 15кгрн как и "дупомой" в РП
а работодатель за такую трудяжку может заработать штраф в несколько десятков тысяч гривен от Гос инспеции труда.
И никакие заявления от упаковщицы в письменном виде "я сама, я так хотела, не помогут".
вот оно как, а у Польщи можно!
кстати это пэрэмога чы зрада???
Непонятно: если можно в Полтаве сидеть и, напряглись, нормально зарабатывать, а они едут в Польшу тоже работать напряжённо - то это что: массовое помешательство? Или, напрягаясь, всё-таки можно получать больше? Или получать столько же, но не напрягаясь?
Ваше мнение?
Делай что должен, и будь что будет.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 15:49
alkasander написав:
ГЕОС скоро начнет продавать подобие Кардинала на Малевича 44 по +/- 1000 м2. Есть рассрочка в грн до окончания строительства.
Стоит брать? ЖК Лыбидь, например, несколькими кварталами в сторону Лыбидской сейчас стоит что-то около 1000 дол/м2, но расположен прям на перекрестке и классом пониже. Совсем рядом есть готовый но нераспроданный Малевича 48 - на ОЛХ очень много объявлений о продаже.
Странное там место. Вроде и от центра недалеко, но, почему-то очень непопулярное. Всего пару кварталов вверх - и все отлично, а там - как-то все грустно. И мне кажется зря Геос туда полез.
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airmax78
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Додано: Чет 02 сер, 2018 15:51
airmax78 написав:Странное там место. Вроде и от центра недалеко, но, почему-то очень непопулярное. Всего пару кварталов вверх - и все отлично, а там - как-то все грустно. И мне кажется зря Геос туда полез.
да все там со временем будет норм, под аренду можно брать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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