Додано: Чет 02 сер, 2018 15:39

Прохожий написав: у ВАС это у необразованных, Я правильно понял?



Viktor написав:

Еще и с обязательной приставкой "с мозгами" или "специалист".

Коробит от такого. Людям нужна достойная работа независимо от того специалисты они или нет, с мозгами или не совсем. А уже те, кто действительно специалист и с мозгами, пускай зарабатывают и 50 тыс. Никто же не против.



тут же даже добавить нечего) тут же даже добавить нечего)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.