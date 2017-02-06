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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1746174717481749

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 999
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
10%
95
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
211
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
156
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
184
Якість будівництва
15%
151
Всього голосів : 999
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:51

  Рыба-сом написав:А если потом опять "ой как дорого" как с Тетрисом? В случае с последним, насколько я понимаю, вроде как не с отсутствием денег проблема, а с "дорого"?

Я частично застраховался от дальнейшего роста цен. Но Тетрис - не могу себе позволить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Неплохая мысль. Вчера был в ОП Рыбальского: сидят покупатели - одни молодые хипстеры. И продают им квартиры - молодые хипстеры. Красота. Уверен, что если кому-то там взбредет в голову остеклить балкон или повесить кондер на фасад - его просто дислайками в инстаграмме доведут до самоубийства.
Хочу в Рыбальский(с)

А строят Рыбальский тоже молодые хипстеры?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:16

  Faceless написав:
  airmax78 написав:Неплохая мысль. Вчера был в ОП Рыбальского: сидят покупатели - одни молодые хипстеры. И продают им квартиры - молодые хипстеры. Красота. Уверен, что если кому-то там взбредет в голову остеклить балкон или повесить кондер на фасад - его просто дислайками в инстаграмме доведут до самоубийства.
Хочу в Рыбальский(с)

А строят Рыбальский тоже молодые хипстеры?

Они его так незаметно строят, что вполне допускаю, что строят его роботы. Вообще там все пропитано духом высоких технологий и какой-то свежестью. Трудно объяснить - надо ехать и смотреть самому. Чего стоит только их система смарт-паркингов: ты уезжаешь, и если ты разрешаешь, то любой может приехать,встать на твое место и зарядиться от твоей зарядки за деньги. А деньги попадут тебе на счет. Если бы так можно было в рабочее время сдавать пустующую квартиру, например с 9:00 до 18:30 - это вообще был бы прорыв.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:27

  airmax78 написав:Неплохая мысль. Вчера был в ОП Рыбальского: сидят покупатели - одни молодые хипстеры. И продают им квартиры - молодые хипстеры. Красота. Уверен, что если кому-то там взбредет в голову остеклить балкон или повесить кондер на фасад - его просто дислайками в инстаграмме доведут до самоубийства.
Хочу в Рыбальский(с)

Как часто вы бываете в оп рыбальского?
Думаю вас уже там знают
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:28

  airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав:
  Viktor написав:А что именно смешно? Думаете, слишком мало?


На Ворк.юэй оператору НП предлагают 8500.
https://www.work.ua/ua/jobs/by-company/34748/?region=39

Если бы действительно можно было зарабатывать 15000, то почему тогда HR не указывает такую цифру, хотя-бы, в качестве заманухи?

Да это ж так удобно: сравнить з/п менеджера в Украине с з/п кассира в Польше :mrgreen:
И неохрущи в ипенях не кошерные.
Может, действительно уволиться и обратно в Киев, в цивилизацию, на Рыбальский?

Неплохая мысль. Вчера был в ОП Рыбальского: сидят покупатели - одни молодые хипстеры. И продают им квартиры - молодые хипстеры. Красота. Уверен, что если кому-то там взбредет в голову остеклить балкон или повесить кондер на фасад - его просто дислайками в инстаграмме доведут до самоубийства.
Хочу в Рыбальский(с)

Главное, чтоб туда не заселился хоть один альфач на Тундре с битой в кузове, а то парадизу сразу придет конец: хипстота будет ещё сама ему кондей прикручивать :mrgreen:
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня пришла свежая гривна. Что б ее конвертировать в бакс я оббежал 10 обменое.
Везде по 200-400 долл не больше
X-Fresh
 
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