Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Неплохая мысль. Вчера был в ОП Рыбальского: сидят покупатели - одни молодые хипстеры. И продают им квартиры - молодые хипстеры. Красота. Уверен, что если кому-то там взбредет в голову остеклить балкон или повесить кондер на фасад - его просто дислайками в инстаграмме доведут до самоубийства. Хочу в Рыбальский(с)
airmax78 написав:Неплохая мысль. Вчера был в ОП Рыбальского: сидят покупатели - одни молодые хипстеры. И продают им квартиры - молодые хипстеры. Красота. Уверен, что если кому-то там взбредет в голову остеклить балкон или повесить кондер на фасад - его просто дислайками в инстаграмме доведут до самоубийства. Хочу в Рыбальский(с)
А строят Рыбальский тоже молодые хипстеры?
Они его так незаметно строят, что вполне допускаю, что строят его роботы. Вообще там все пропитано духом высоких технологий и какой-то свежестью. Трудно объяснить - надо ехать и смотреть самому. Чего стоит только их система смарт-паркингов: ты уезжаешь, и если ты разрешаешь, то любой может приехать,встать на твое место и зарядиться от твоей зарядки за деньги. А деньги попадут тебе на счет. Если бы так можно было в рабочее время сдавать пустующую квартиру, например с 9:00 до 18:30 - это вообще был бы прорыв.
airmax78 написав:Неплохая мысль. Вчера был в ОП Рыбальского: сидят покупатели - одни молодые хипстеры. И продают им квартиры - молодые хипстеры. Красота. Уверен, что если кому-то там взбредет в голову остеклить балкон или повесить кондер на фасад - его просто дислайками в инстаграмме доведут до самоубийства. Хочу в Рыбальский(с)
Как часто вы бываете в оп рыбальского? Думаю вас уже там знают
Если бы действительно можно было зарабатывать 15000, то почему тогда HR не указывает такую цифру, хотя-бы, в качестве заманухи?
Да это ж так удобно: сравнить з/п менеджера в Украине с з/п кассира в Польше И неохрущи в ипенях не кошерные. Может, действительно уволиться и обратно в Киев, в цивилизацию, на Рыбальский?
Неплохая мысль. Вчера был в ОП Рыбальского: сидят покупатели - одни молодые хипстеры. И продают им квартиры - молодые хипстеры. Красота. Уверен, что если кому-то там взбредет в голову остеклить балкон или повесить кондер на фасад - его просто дислайками в инстаграмме доведут до самоубийства. Хочу в Рыбальский(с)
Главное, чтоб туда не заселился хоть один альфач на Тундре с битой в кузове, а то парадизу сразу придет конец: хипстота будет ещё сама ему кондей прикручивать