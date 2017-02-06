Додано: Чет 02 сер, 2018 16:16

Faceless написав: airmax78 написав: Неплохая мысль. Вчера был в ОП Рыбальского: сидят покупатели - одни молодые хипстеры. И продают им квартиры - молодые хипстеры. Красота. Уверен, что если кому-то там взбредет в голову остеклить балкон или повесить кондер на фасад - его просто дислайками в инстаграмме доведут до самоубийства.

Хочу в Рыбальский(с) Неплохая мысль. Вчера был в ОП Рыбальского: сидят покупатели - одни молодые хипстеры. И продают им квартиры - молодые хипстеры. Красота. Уверен, что если кому-то там взбредет в голову остеклить балкон или повесить кондер на фасад - его просто дислайками в инстаграмме доведут до самоубийства.Хочу в Рыбальский(с)

А строят Рыбальский тоже молодые хипстеры? А строят Рыбальский тоже молодые хипстеры?

Они его так незаметно строят, что вполне допускаю, что строят его роботы. Вообще там все пропитано духом высоких технологий и какой-то свежестью. Трудно объяснить - надо ехать и смотреть самому. Чего стоит только их система смарт-паркингов: ты уезжаешь, и если ты разрешаешь, то любой может приехать,встать на твое место и зарядиться от твоей зарядки за деньги. А деньги попадут тебе на счет. Если бы так можно было в рабочее время сдавать пустующую квартиру, например с 9:00 до 18:30 - это вообще был бы прорыв.