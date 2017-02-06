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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 сер, 2018 16:49
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Странное там место. Вроде и от центра недалеко, но, почему-то очень непопулярное. Всего пару кварталов вверх - и все отлично, а там - как-то все грустно. И мне кажется зря Геос туда полез.
да все там со временем будет норм, под аренду можно брать
Вы же говорите, что под аренду брать только готовое, а тут такой поворот.
ПС
На луне выставили проект Интергал сити на старонаводницкой. Высота потолков 2,7. Фэйспалм. Проект великолепный, но верится с трудом.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 16:53
hume написав: airmax78 написав:
Они его так незаметно строят, что вполне допускаю, что строят его роботы. Вообще там все пропитано духом высоких технологий и какой-то свежестью. Трудно объяснить - надо ехать и смотреть самому. Чего стоит только их система смарт-паркингов: ты уезжаешь, и если ты разрешаешь, то любой может приехать,встать на твое место и зарядиться от твоей зарядки за деньги. А деньги попадут тебе на счет. Если бы так можно было в рабочее время сдавать пустующую квартиру, например с 9:00 до 18:30 - это вообще был бы прорыв.
Совсем плохенький стали
+на ваганыча заработали
Да ладно, я только немного приукрасил. Там на самом деле уже очень симпатично и про смарт-паркинги - правда. Мне появление Рыбальского чем-то напоминает вот этот фрагмент из фильма "Через тернии к звездам":
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Додано: Чет 02 сер, 2018 16:54
airmax78 написав:
Если бы так можно было в рабочее время сдавать пустующую квартиру, например с 9:00 до 18:30 - это вообще был бы прорыв.
прорыв простыне и матраса.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Чет 02 сер, 2018 16:59
hume написав: kingkongovets написав:
airmax78 написав:Странное там место. Вроде и от центра недалеко, но, почему-то очень непопулярное. Всего пару кварталов вверх - и все отлично, а там - как-то все грустно. И мне кажется зря Геос туда полез.
да все там со временем будет норм, под аренду можно брать
Вы же говорите, что под аренду брать только готовое, а тут такой поворот.
ПС
На луне выставили проект Интергал сити на старонаводницкой. Высота потолков 2,7. Фэйспалм. Проект великолепный, но верится с трудом.
Да, офигеть. Верится с трудом, что Интергал это реализует. Такое ТТ для людей по-беднее.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 17:07
airmax78 написав:
Такие там не приживутся.
такое говорили когдато и про комфорт таун)))
сам наблюдал как правильный музчина вламывает хисптеру айтишнику по рылу за то что последний посмел ему сказать что так мол не так ты припарковался в итоге разбитый нос + разбитый телефон+ срач в ФБ .
так что бы*** есть везде .
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Додано: Чет 02 сер, 2018 17:17
4e4ensxe написав: airmax78 написав:
Такие там не приживутся.
такое говорили когдато и про комфорт таун)))
сам наблюдал как правильный музчина вламывает хисптеру айтишнику по рылу за то что последний посмел ему сказать что так мол не так ты припарковался в итоге разбитый нос + разбитый телефон+ срач в ФБ .
так что бы*** есть везде .
Ну не знаю. Мне кажется, что если такому соседи напишут в фейсбуке как он не прав, поставят дислайк на его профайл фото и сожгут машину - то он поймет.
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airmax78
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Додано: Чет 02 сер, 2018 17:23
airmax78 написав:
сожгут машину - то он поймет.
в фейсбуке сожгут или в фотошопе?
Делай что должен, и будь что будет.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 17:24
airmax78 написав:
и сожгут машину - то он поймет.
Т.е. видеонаблюдения и прочих систем безопасности там не планируется? Нее, пожалуй, останусь в мокрофасадном неохруще.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 17:42
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Если бы так можно было в рабочее время сдавать пустующую квартиру, например с 9:00 до 18:30 - это вообще был бы прорыв.
прорыв простыне и матраса.
смотрю сегодня нехилая заруба за ваганыча
после Гастрика в борьбу за приз с Максом включился и серж-ИК
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 02 сер, 2018 17:46
alkasander написав:
ГЕОС скоро начнет продавать подобие Кардинала на Малевича 44 по +/- 1000 м2. Есть рассрочка в грн до окончания строительства.
Стоит брать? ЖК Лыбидь, например, несколькими кварталами в сторону Лыбидской сейчас стоит что-то около 1000 дол/м2, но расположен прям на перекрестке и классом пониже. Совсем рядом есть готовый но нераспроданный Малевича 48 - на ОЛХ очень много объявлений о продаже.
Дякую за об'єктивні інформацію.
Відповідь чому - можна отримати на місці.
Малоповерхова забудова в ямі на березі траси і жд колії. За таке бабло вже не прокатує.
Всім процвітання!
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