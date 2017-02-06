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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1747174817491750

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 999
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
10%
95
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
211
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
156
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
184
Якість будівництва
15%
151
Всього голосів : 999
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:49

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Странное там место. Вроде и от центра недалеко, но, почему-то очень непопулярное. Всего пару кварталов вверх - и все отлично, а там - как-то все грустно. И мне кажется зря Геос туда полез.


да все там со временем будет норм, под аренду можно брать

Вы же говорите, что под аренду брать только готовое, а тут такой поворот.

ПС
На луне выставили проект Интергал сити на старонаводницкой. Высота потолков 2,7. Фэйспалм. Проект великолепный, но верится с трудом.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:53

  hume написав:
  airmax78 написав:Они его так незаметно строят, что вполне допускаю, что строят его роботы. Вообще там все пропитано духом высоких технологий и какой-то свежестью. Трудно объяснить - надо ехать и смотреть самому. Чего стоит только их система смарт-паркингов: ты уезжаешь, и если ты разрешаешь, то любой может приехать,встать на твое место и зарядиться от твоей зарядки за деньги. А деньги попадут тебе на счет. Если бы так можно было в рабочее время сдавать пустующую квартиру, например с 9:00 до 18:30 - это вообще был бы прорыв.

Совсем плохенький стали
+на ваганыча заработали

Да ладно, я только немного приукрасил. Там на самом деле уже очень симпатично и про смарт-паркинги - правда. Мне появление Рыбальского чем-то напоминает вот этот фрагмент из фильма "Через тернии к звездам":
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Если бы так можно было в рабочее время сдавать пустующую квартиру, например с 9:00 до 18:30 - это вообще был бы прорыв.

прорыв простыне и матраса.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:59

  hume написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Странное там место. Вроде и от центра недалеко, но, почему-то очень непопулярное. Всего пару кварталов вверх - и все отлично, а там - как-то все грустно. И мне кажется зря Геос туда полез.


да все там со временем будет норм, под аренду можно брать

Вы же говорите, что под аренду брать только готовое, а тут такой поворот.

ПС
На луне выставили проект Интергал сити на старонаводницкой. Высота потолков 2,7. Фэйспалм. Проект великолепный, но верится с трудом.

Да, офигеть. Верится с трудом, что Интергал это реализует. Такое ТТ для людей по-беднее.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:07

  airmax78 написав:Такие там не приживутся.


такое говорили когдато и про комфорт таун)))

сам наблюдал как правильный музчина вламывает хисптеру айтишнику по рылу за то что последний посмел ему сказать что так мол не так ты припарковался в итоге разбитый нос + разбитый телефон+ срач в ФБ .

так что бы*** есть везде .
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:17

  4e4ensxe написав:
  airmax78 написав:Такие там не приживутся.


такое говорили когдато и про комфорт таун)))

сам наблюдал как правильный музчина вламывает хисптеру айтишнику по рылу за то что последний посмел ему сказать что так мол не так ты припарковался в итоге разбитый нос + разбитый телефон+ срач в ФБ .

так что бы*** есть везде .

Ну не знаю. Мне кажется, что если такому соседи напишут в фейсбуке как он не прав, поставят дислайк на его профайл фото и сожгут машину - то он поймет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:сожгут машину - то он поймет.
в фейсбуке сожгут или в фотошопе?
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:24

  airmax78 написав:и сожгут машину - то он поймет.

Т.е. видеонаблюдения и прочих систем безопасности там не планируется? Нее, пожалуй, останусь в мокрофасадном неохруще.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:42

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Если бы так можно было в рабочее время сдавать пустующую квартиру, например с 9:00 до 18:30 - это вообще был бы прорыв.

прорыв простыне и матраса.

смотрю сегодня нехилая заруба за ваганыча :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:46

  alkasander написав:ГЕОС скоро начнет продавать подобие Кардинала на Малевича 44 по +/- 1000 м2. Есть рассрочка в грн до окончания строительства.
Стоит брать? ЖК Лыбидь, например, несколькими кварталами в сторону Лыбидской сейчас стоит что-то около 1000 дол/м2, но расположен прям на перекрестке и классом пониже. Совсем рядом есть готовый но нераспроданный Малевича 48 - на ОЛХ очень много объявлений о продаже.

Дякую за об'єктивні інформацію.
Відповідь чому - можна отримати на місці.
Малоповерхова забудова в ямі на березі траси і жд колії. За таке бабло вже не прокатує.
Всім процвітання!
Первый
 
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