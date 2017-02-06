Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 сер, 2018 18:29
Первый написав:Малоповерхова забудова в ямі на березі траси і жд колії. За таке бабло вже не прокатує.
нуда - кт, мордор, манхэттен и рыбальский с железкой над головой за свое бабло прокатывают, а малевича с метро и прочим под боком - фуфуфу
я не согласен
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Чет 02 сер, 2018 18:39
kingkongovets написав: Первый написав:Малоповерхова забудова в ямі на березі траси і жд колії. За таке бабло вже не прокатує.
нуда - кт, мордор, манхэттен и рыбальский с железкой над головой за свое бабло прокатывают, а малевича с метро и прочим под боком - фуфуфу
я не согласен
Не впевнений що ми обговорюємо один і той же об'єкт у зв'язці з ціною.
https://m.novostroyki.lun.ua/uk/
клубний-будинок-малевича-48-київ
Например вот ето 70м от крупнейшего жд маршрута и видом только на него за 100 куе
https://novostroyki.lun.ua/uk/
клубний-будинок-малевича-48-київ/планування/5937
Востаннє редагувалось
Первый
в Чет 02 сер, 2018 18:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 18:47
Рыба-сом написав:
Ну, незадымляемые лестницы были ещё в БПСках (и даже раньше),
ну вот, даже не БПС в 16эт а всего 9этажка где и подъехать можно и "лестницы достают" и "горючего пенопласта на фасаде нет", а доблестные пожарные не могут потушить...
https://lb.ua/society/2018/08/02/404275 ... azhke.html
И?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 02 сер, 2018 19:25
Прохожий написав: Рыба-сом написав:
Ну, незадымляемые лестницы были ещё в БПСках (и даже раньше),
ну вот, даже не БПС в 16эт а всего 9этажка где и подъехать можно и "лестницы достают" и "горючего пенопласта на фасаде нет", а доблестные пожарные не могут потушить...
https://lb.ua/society/2018/08/02/404275 ... azhke.html
И?
Ну так а я о чем?
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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