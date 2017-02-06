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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1749175017511752>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 999
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
10%
95
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
211
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
156
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
184
Якість будівництва
15%
151
Всього голосів : 999
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:29

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Малоповерхова забудова в ямі на березі траси і жд колії. За таке бабло вже не прокатує.


нуда - кт, мордор, манхэттен и рыбальский с железкой над головой за свое бабло прокатывают, а малевича с метро и прочим под боком - фуфуфу
я не согласен
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:39

  kingkongovets написав:
Первый написав:Малоповерхова забудова в ямі на березі траси і жд колії. За таке бабло вже не прокатує.


нуда - кт, мордор, манхэттен и рыбальский с железкой над головой за свое бабло прокатывают, а малевича с метро и прочим под боком - фуфуфу
я не согласен

Не впевнений що ми обговорюємо один і той же об'єкт у зв'язці з ціною.

https://m.novostroyki.lun.ua/uk/клубний-будинок-малевича-48-київ

Например вот ето 70м от крупнейшего жд маршрута и видом только на него за 100 куе
https://novostroyki.lun.ua/uk/клубний-будинок-малевича-48-київ/планування/5937Зображення
Востаннє редагувалось Первый в Чет 02 сер, 2018 18:48, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:Ну, незадымляемые лестницы были ещё в БПСках (и даже раньше),

ну вот, даже не БПС в 16эт а всего 9этажка где и подъехать можно и "лестницы достают" и "горючего пенопласта на фасаде нет", а доблестные пожарные не могут потушить...
https://lb.ua/society/2018/08/02/404275 ... azhke.html

И?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 19:25

  Прохожий написав:
  Рыба-сом написав:Ну, незадымляемые лестницы были ещё в БПСках (и даже раньше),

ну вот, даже не БПС в 16эт а всего 9этажка где и подъехать можно и "лестницы достают" и "горючего пенопласта на фасаде нет", а доблестные пожарные не могут потушить...
https://lb.ua/society/2018/08/02/404275 ... azhke.html

И?

Ну так а я о чем?
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 19:42

  Рыба-сом написав:
  Прохожий написав:
  Рыба-сом написав:Ну, незадымляемые лестницы были ещё в БПСках (и даже раньше),

ну вот, даже не БПС в 16эт а всего 9этажка где и подъехать можно и "лестницы достают" и "горючего пенопласта на фасаде нет", а доблестные пожарные не могут потушить...
https://lb.ua/society/2018/08/02/404275 ... azhke.html

И?

Ну так а я о чем?

Так "кто виноват и что делать" то?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 20:04

  Первый написав:Не впевнений що ми обговорюємо один і той же об'єкт у зв'язці з ціною.

https://m.novostroyki.lun.ua/uk/клубний-будинок-малевича-48-київ

Например вот ето 70м от крупнейшего жд маршрута и видом только на него за 100 куе
https://novostroyki.lun.ua/uk/клубний-будинок-малевича-48-київ/планування/5937Зображення

ИМХО ахтунговая планировка, 68+м2 1к абсолюно не функциональная особенно в виде как они прорисовали...

зы: на плане не прорисованы вентканалы :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 20:09

  Прохожий написав:
  Рыба-сом написав:
  Прохожий написав:quote="4420867:Рыба-сом"]Ну, незадымляемые лестницы были ещё в БПСках (и даже раньше),/quote]
ну вот, даже не БПС в 16эт а всего 9этажка где и подъехать можно и "лестницы достают" и "горючего пенопласта на фасаде нет", а доблестные пожарные не могут потушить...
https://lb.ua/society/2018/08/02/404275 ... azhke.html

И?

Ну так а я о чем?

Так "кто виноват и что делать" то?

Не сильно надеяться, живя на 25 этаже, что незадымляемые лестница все решает.
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 20:14

Хроники зубожиння…
Авиаперевозчики не справляются с потоком "испепеленных" желающих отдохнуть :mrgreen:

"Из-за задержек авиарейсов Join Up сократит количество путевок в направлении Одесса-Римини, чтобы снизить нагрузку на партнерские авиакомпании."
https://lb.ua/society/2018/08/02/404282 ... sutki.html

зы: все срочно в РП на полуныцю или дупомоями!!! :lol:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 20:31

  Рыба-сом написав:
  Прохожий написав:quote="4420867:Рыба-сом"]Ну, незадымляемые лестницы были ещё в БПСках (и даже раньше),/quote]
ну вот, даже не БПС в 16эт а всего 9этажка где и подъехать можно и "лестницы достают" и "горючего пенопласта на фасаде нет", а доблестные пожарные не могут потушить...
https://lb.ua/society/2018/08/02/404275 ... azhke.html

И?


Не сильно надеяться, живя на 25 этаже, что незадымляемые лестница все решает.

к чему в данном контексте про 25й этаж???

кстати Я совершенно спокойно жил на 22 эт 8)
что есть кроме "незадымляемых лестниц" в моем варианте писал выше

так что мешает в данном случае потушить пожар на 6м этаже так и не понял...???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 20:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:Хроники зубожиння…
Авиаперевозчики не справляются с потоком "испепеленных" желающих отдохнуть

в 2007-2006 даже рядовые секретарши ездили в Турции-Египты и авиакомпании с потоком справлялись, а сейчас -нет. не находите странным?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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