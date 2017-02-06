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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 сер, 2018 20:59
Serg-ik написав: Прохожий написав:
Хроники зубожиння…
Авиаперевозчики не справляются с потоком "испепеленных" желающих отдохнуть
в 2007-2006 даже рядовые секретарши ездили в Турции-Египты и авиакомпании с потоком справлялись, а сейчас -нет. не находите странным?
скажу больше, таксист обсуждал с продавщицей в киоске преимущества хургады перед шармом...
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