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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1749175017511752

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 999
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
10%
95
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
211
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
156
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
184
Якість будівництва
15%
151
Всього голосів : 999
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 20:59

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:Хроники зубожиння…
Авиаперевозчики не справляются с потоком "испепеленных" желающих отдохнуть

в 2007-2006 даже рядовые секретарши ездили в Турции-Египты и авиакомпании с потоком справлялись, а сейчас -нет. не находите странным?

скажу больше, таксист обсуждал с продавщицей в киоске преимущества хургады перед шармом...
Оранжевый-хит сезона
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  #<1 ... 1749175017511752
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