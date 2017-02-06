Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 сер, 2018 20:59
Serg-ik написав: Прохожий написав:
Хроники зубожиння…
Авиаперевозчики не справляются с потоком "испепеленных" желающих отдохнуть
в 2007-2006 даже рядовые секретарши ездили в Турции-Египты и авиакомпании с потоком справлялись, а сейчас -нет. не находите странным?
скажу больше, таксист обсуждал с продавщицей в киоске преимущества хургады перед шармом...
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 02 сер, 2018 21:19
Прохожий написав:
Хроники зубожиння…
Авиаперевозчики не справляются с потоком "испепеленных" желающих отдохнуть
"Из-за задержек авиарейсов Join Up сократит количество путевок в направлении Одесса-Римини, чтобы снизить нагрузку на партнерские авиакомпании." https://lb.ua/society/2018/08/02/404282 ... sutki.html
зы: все срочно в РП на полуныцю или дупомоями!!!
Причём во всех скандалах фигурирует только джоин ап.
ПС
Оттуда же:
Тем туристам, которые не смогли вылететь из Одессы, предложили вылет из Киева на 8 августа.
Ахрененно))
hume
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Додано: Чет 02 сер, 2018 21:23
Оранжевый-хит сезона написав: Serg-ik написав: Прохожий написав:
Хроники зубожиння…
Авиаперевозчики не справляются с потоком "испепеленных" желающих отдохнуть
в 2007-2006 даже рядовые секретарши ездили в Турции-Египты и авиакомпании с потоком справлялись, а сейчас -нет. не находите странным?
скажу больше, таксист обсуждал с продавщицей в киоске преимущества хургады перед шармом...
Египет имеет одно преимущество- красное море.
hume
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Додано: Чет 02 сер, 2018 21:48
hume написав:
Египет имеет одно преимущество- красное море.
и еще второе: олл-ин за небольшие деньги с безлимитными дрянными напитками для "гурманов"
Я всегда предпочитал поехать например в Редиссон, Сенсаторий или МелияСинай с НВ
Востаннє редагувалось
Прохожий
в Чет 02 сер, 2018 21:56, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Чет 02 сер, 2018 21:54
Оранжевый-хит сезона написав: Serg-ik написав: Прохожий написав:
Хроники зубожиння…
Авиаперевозчики не справляются с потоком "испепеленных" желающих отдохнуть
в 2007-2006 даже рядовые секретарши ездили в Турции-Египты и авиакомпании с потоком справлялись, а сейчас -нет. не находите странным?
скажу больше, таксист обсуждал с продавщицей в киоске преимущества хургады перед шармом...
и в чем преимущество хургады?
а кстати преимущество денпассара перед сингапуром не обсуждали?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 02 сер, 2018 22:03
Прохожий написав: Оранжевый-хит сезона написав: Serg-ik написав:
в 2007-2006 даже рядовые секретарши ездили в Турции-Египты и авиакомпании с потоком справлялись, а сейчас -нет. не находите странным?
скажу больше, таксист обсуждал с продавщицей в киоске преимущества хургады перед шармом...
и в чем преимущество хургады?
а кстати преимущество денпассара перед сингапуром не обсуждали?
может и обсуждали
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 02 сер, 2018 22:11
Оранжевый-хит сезона ты таксист или продавщица в киоске?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Чет 02 сер, 2018 22:15
В Киеве застройщики повышают цены с ростом курса?
Zebra
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Додано: Чет 02 сер, 2018 22:16
Господа с опытом, подскажите: такая установка окон -это,,,,?
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"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Додано: Чет 02 сер, 2018 22:32
Zebra написав:
В Киеве застройщики повышают цены с ростом курса?
И не опускают с укреплением
hume
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