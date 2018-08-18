Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 жов, 2018 20:52
Faceless написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
Сейчас куча всяких трансформеров, которые позволяют на маленькой площади организовать и спальное место и рабочую зону и зону хранения
Зайдите в Snite, посмотрите на трансформера , потом его цену, потом оцените как скоро Ваш ребёнок выучит словарь мата, ежедневно трансформируя стол к в кровать
Помню время модными были решения, когда кровать была на "втором этаже", а на первом рабочий стол, правда, это были как правило несбыточные мечты
начало 2000-х и такая хрень стоила 300-400 долларов и занимала пол комнаты, ещё шкаф для школьной формы там был и в ступеньках шухляды... я старый как говно мамонта...
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Пон 01 жов, 2018 21:12
Оранжевый-хит сезона написав:
начало 2000-х и такая хрень стоила 300-400 долларов и занимала пол комнаты, ещё шкаф для школьной формы там был и в ступеньках шухляды... я старый как говно мамонта...
школота зелёная
pesikot
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Додано: Пон 01 жов, 2018 21:34
125 квадратов в доме "стена" с мокрим фасадом па 35 кгрн за на котловане?
Ебл просто окуел.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 21:39
в Минске плотность населения раз в 5-10 меньше чем у нас ))))
Минск - город парк !
И зарплаты средние там ваше наших раза в полтора.
Alex6
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Додано: Пон 01 жов, 2018 22:04
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 22:11
Куда смотреть на их сайт?
Вижу на оборот
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Додано: Пон 01 жов, 2018 22:42
Первый написав:
125 квадратов в доме "стена" с мокрим фасадом па 35 кгрн за на котловане?
Ебл просто окуел.
По 29 кгрн. За 12 этаж, вид и планировка на миллион. ))
Либо модный моп и фасад, либо красивый вид, и функциональная планировка. 35 кгрн за этажи выше 12ого дорого, согласен. Кстати, ковальская заряжала от 40 кгрн за те же виды на котловане
hume
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Додано: Пон 01 жов, 2018 23:17
Я топлю за Троицу: Киев, Одесса, Львов. Это без вариантов. У остальных городов 3-5 лет шансов нет.
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Пон 01 жов, 2018 23:29
Оранжевый-хит сезона написав:
Я топлю за Троицу: Киев, Одесса, Львов. Это без вариантов. У остальных городов 3-5 лет шансов нет.
Чо - Запорожье "ффсё"? И Харьков тоже? И со Львива весь мусор наконец то куда то вывезут(и воду не по графику дадут)?
барабашов
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