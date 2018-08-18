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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2180218121822183

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1107
Висота стель
4%
45
Гарний вигляд з вікон
9%
99
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
236
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
174
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
207
Якість будівництва
15%
171
Всього голосів : 1107
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 20:52

  Faceless написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Сейчас куча всяких трансформеров, которые позволяют на маленькой площади организовать и спальное место и рабочую зону и зону хранения

Зайдите в Snite, посмотрите на трансформера , потом его цену, потом оцените как скоро Ваш ребёнок выучит словарь мата, ежедневно трансформируя стол к в кровать

Помню время модными были решения, когда кровать была на "втором этаже", а на первом рабочий стол, правда, это были как правило несбыточные мечты :mrgreen:

начало 2000-х и такая хрень стоила 300-400 долларов и занимала пол комнаты, ещё шкаф для школьной формы там был и в ступеньках шухляды... я старый как говно мамонта...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 21:12

  Оранжевый-хит сезона написав:начало 2000-х и такая хрень стоила 300-400 долларов и занимала пол комнаты, ещё шкаф для школьной формы там был и в ступеньках шухляды... я старый как говно мамонта...

школота зелёная :-)
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 21:34

  hume написав:Норм?? Сержик пойдёт?
https://ebl.com.ua/malanyuka101/wa-data ... .700x0.png

На данный момент одна из самых окуеннейших планировок в Киеве
При этом кухня-столовая выходит на Днепр.

125 квадратов в доме "стена" с мокрим фасадом па 35 кгрн за на котловане?

Ебл просто окуел.
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 21:39

  Zebra написав:Для примера город Минск, средняя цена на жилье там на 30% выше по данным ихнего риелтарского сайта, и посмотрите на динамику.

https://realt.by/statistics/dynamics/


в Минске плотность населения раз в 5-10 меньше чем у нас ))))

Минск - город парк !

И зарплаты средние там ваше наших раза в полтора.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 22:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 22:11

  Zebra написав:Для примера город Минск, средняя цена на жилье там на 30% выше по данным ихнего риелтарского сайта, и посмотрите на динамику.

https://realt.by/statistics/dynamics/


Куда смотреть на их сайт?
Вижу на оборот
Зображення
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 22:42

  Первый написав:
  hume написав:Норм?? Сержик пойдёт?
https://ebl.com.ua/malanyuka101/wa-data ... .700x0.png

На данный момент одна из самых окуеннейших планировок в Киеве
При этом кухня-столовая выходит на Днепр.

125 квадратов в доме "стена" с мокрим фасадом па 35 кгрн за на котловане?

Ебл просто окуел.

По 29 кгрн. За 12 этаж, вид и планировка на миллион. ))

Либо модный моп и фасад, либо красивый вид, и функциональная планировка. 35 кгрн за этажи выше 12ого дорого, согласен. Кстати, ковальская заряжала от 40 кгрн за те же виды на котловане
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 23:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я топлю за Троицу: Киев, Одесса, Львов. Это без вариантов. У остальных городов 3-5 лет шансов нет.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 23:29

  Оранжевый-хит сезона написав:Я топлю за Троицу: Киев, Одесса, Львов. Это без вариантов. У остальных городов 3-5 лет шансов нет.

Чо - Запорожье "ффсё"? И Харьков тоже? И со Львива весь мусор наконец то куда то вывезут(и воду не по графику дадут)?
барабашов
 
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