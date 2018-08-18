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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 жов, 2018 10:07
Первый написав: Yuri_T написав: airmax78 написав:Первый
Посмотрите на голосовалку: народу не нужны ни модные мопы, ни вентфасады, ни, тем более, нормальные управляющие компании. "Любит наш народ всякое г0вн0"(с). Застройщики идут навстречу народу.
ну любит народ удобную локацию, хорошие планировки и адекватные цены.
вот прид.урки, да?
35 кгрн за квадрат адекватная цену?
Окуеть.
погоди. тогда какая должна быть АДЕКВАТНАЯ цена за квардат квартиры в хорошем месте?
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Додано: Вів 02 жов, 2018 10:09
kingkongovets написав:airmax78
юрий подметил одну очень важную вещь - вы пытаетесь претендовать на все самое-самое лучшее, но при этом покорно позволяете срать себе на голову, несколько часов со своей женщиной на холоде ожидая концерта куйпоймикого
это элементарный комплекс неполноценности)
Это называется "доипаться к столбу". Уже не знаете чем задеть. Я был на концерте куйпоймикого ровно столько, сколько хотела там быть жена. Как только она сказал, все, хватит с меня Иглесиаса на ближайшую жизнь - мы ушли.
P.S. Давайте, сейчас че-нить на счет подкаблучника сморозьте.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 10:16
airmax78 написав: kingkongovets написав:airmax78
юрий подметил одну очень важную вещь - вы пытаетесь претендовать на все самое-самое лучшее, но при этом покорно позволяете срать себе на голову, несколько часов со своей женщиной на холоде ожидая концерта куйпоймикого
это элементарный комплекс неполноценности)
Это называется "доипаться к столбу". Уже не знаете чем задеть. Я был на концерте куйпоймикого ровно столько, сколько хотела там быть жена. Как только она сказал, все, хватит с меня Иглесиаса на ближайшую жизнь - мы ушли.
вы постоянно унижаете людей своим враньем и наслаждаетесь их растерянностью, когда они пытаются в нем разобраться и при этом упрекаете меня в том шо я пытаюсь "доипаться до столба"?)
шо с вами не так, максим?
зы: я тоже на прошлом его концерте был не по своей инициативе и нас была целая компания, но после часа с небольшим ожидания все снялись и поехали в рестик, женщинам был предложен выбор, - или ждать до упора без нас, или вино и стейки - в итоге никто там не остался
а вы - подкаблучник)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 02 жов, 2018 10:17, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 10:17
kingkongovets написав: Рыба-сом написав: Natt написав:
Для них аренда - не проблема. А учитывая, что многие работают дома, то должно быть комфортно. Они большую часть времени думают, само написание кода занимает меньше времени. А думать, когда вокруг тебя угнетающая обстановка, сложновато.
Как тут любят писать, "теоретик"?
подпишусь под каждым словом натт - бОльших приверед и тошнотиков в выборе офисов чем айтишники я не видел
деньги - ваще не вопрос, главное шоп им нравилось и было комфортно
за стенкой до сих пор сидят, а пугали шо съедут уже раза три - походу пока не нашли ничего получше)
Я про то, что "большую часть времени думают"
Делай что должен, и будь что будет.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 10:24
X-Fresh написав: Первый написав: Yuri_T написав:
35 кгрн за квадрат адекватная цену?
Окуеть.
погоди. тогда какая должна быть АДЕКВАТНАЯ цена за квардат квартиры в хорошем месте?
Для юри т? 35 Точно окуеть.
Всім процвітання!
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Додано: Вів 02 жов, 2018 10:24
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Это называется "доипаться к столбу". Уже не знаете чем задеть. Я был на концерте куйпоймикого ровно столько, сколько хотела там быть жена. Как только она сказал, все, хватит с меня Иглесиаса на ближайшую жизнь - мы ушли.
вы постоянно унижаете людей своим враньем и наслаждаетесь их растерянностью, когда они пытаются в нем разобраться и при этом упрекаете меня в том шо я пытаюсь "доипаться до столба"?)
шо с вами не так, максим?
зы: я тоже на прошлом его концерте был не по своей инициативе и нас была целая компания, но после часа с небольшим ожидания все снялись и поехали в рестик, женщинам был предложен выбор, - или ждать до упора без нас, или вино и стейки - в итоге никто там не остался
а вы - подкаблучник)
А вы меня сами к этому вынудили. Меня заипали эти намеки "не дергайся - я про тебя все знаю".
И у моей жены был такой выбор. Но, решила что в ресторан мы можем пойти когда угодно, а Иглесиас - это встреча с молодостью, ностальгия. Но вы вольны делать любые выводы: подкаблучник, говноед, безхарактерный - мне абсолютно пох.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 10:30
Первый написав:
Для юри т? 35 Точно окуеть.
бомжи не показатель
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Додано: Вів 02 жов, 2018 10:32
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Додано: Вів 02 жов, 2018 10:39
airmax78 написав:
А вы меня сами к этому вынудили. Меня заипали эти намеки "не дергайся - я про тебя все знаю".
И у моей жены был такой выбор. Но, решила что в ресторан мы можем пойти когда угодно, а Иглесиас - это встреча с молодостью, ностальгия. Но вы вольны делать любые выводы: подкаблучник, говноед, безхарактерный - мне абсолютно пох.
врать о повторной покупке голосухи вас никто не заставлял - вы просто решили в очередной раз поприкалываться и поржать над доверчивыми дурачками
точно так же вас никто не заставлял торчать 2,5 часа на олимпийском - вы купили билеты, уделили жене время и не ваша вина шо безголосый полупокер в кепочке в очередной раз облажался
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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