Додано: Вів 02 жов, 2018 10:16

airmax78 написав: kingkongovets написав: airmax78



юрий подметил одну очень важную вещь - вы пытаетесь претендовать на все самое-самое лучшее, но при этом покорно позволяете срать себе на голову, несколько часов со своей женщиной на холоде ожидая концерта куйпоймикого

Это называется "доипаться к столбу". Уже не знаете чем задеть. Я был на концерте куйпоймикого ровно столько, сколько хотела там быть жена. Как только она сказал, все, хватит с меня Иглесиаса на ближайшую жизнь - мы ушли. Это называется "доипаться к столбу". Уже не знаете чем задеть. Я был на концерте куйпоймикого ровно столько, сколько хотела там быть жена. Как только она сказал, все, хватит с меня Иглесиаса на ближайшую жизнь - мы ушли.



вы постоянно унижаете людей своим враньем и наслаждаетесь их растерянностью, когда они пытаются в нем разобраться и при этом упрекаете меня в том шо я пытаюсь "доипаться до столба"?)

шо с вами не так, максим?



зы: я тоже на прошлом его концерте был не по своей инициативе и нас была целая компания, но после часа с небольшим ожидания все снялись и поехали в рестик, женщинам был предложен выбор, - или ждать до упора без нас, или вино и стейки - в итоге никто там не остался

Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 02 жов, 2018 10:17, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.