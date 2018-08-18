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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 21852186218721882189>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1107
Висота стель
4%
45
Гарний вигляд з вікон
9%
99
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
236
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
174
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
207
Якість будівництва
15%
171
Всього голосів : 1107
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:07

  Первый написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Первый Посмотрите на голосовалку: народу не нужны ни модные мопы, ни вентфасады, ни, тем более, нормальные управляющие компании. "Любит наш народ всякое г0вн0"(с). Застройщики идут навстречу народу.

ну любит народ удобную локацию, хорошие планировки и адекватные цены.
вот прид.урки, да?


35 кгрн за квадрат адекватная цену?
Окуеть.


погоди. тогда какая должна быть АДЕКВАТНАЯ цена за квардат квартиры в хорошем месте?
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:09

  kingkongovets написав:airmax78

юрий подметил одну очень важную вещь - вы пытаетесь претендовать на все самое-самое лучшее, но при этом покорно позволяете срать себе на голову, несколько часов со своей женщиной на холоде ожидая концерта куйпоймикого
это элементарный комплекс неполноценности)

Это называется "доипаться к столбу". Уже не знаете чем задеть. Я был на концерте куйпоймикого ровно столько, сколько хотела там быть жена. Как только она сказал, все, хватит с меня Иглесиаса на ближайшую жизнь - мы ушли.
P.S. Давайте, сейчас че-нить на счет подкаблучника сморозьте.
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:16

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:airmax78

юрий подметил одну очень важную вещь - вы пытаетесь претендовать на все самое-самое лучшее, но при этом покорно позволяете срать себе на голову, несколько часов со своей женщиной на холоде ожидая концерта куйпоймикого
это элементарный комплекс неполноценности)

Это называется "доипаться к столбу". Уже не знаете чем задеть. Я был на концерте куйпоймикого ровно столько, сколько хотела там быть жена. Как только она сказал, все, хватит с меня Иглесиаса на ближайшую жизнь - мы ушли.


вы постоянно унижаете людей своим враньем и наслаждаетесь их растерянностью, когда они пытаются в нем разобраться и при этом упрекаете меня в том шо я пытаюсь "доипаться до столба"?)
шо с вами не так, максим?

зы: я тоже на прошлом его концерте был не по своей инициативе и нас была целая компания, но после часа с небольшим ожидания все снялись и поехали в рестик, женщинам был предложен выбор, - или ждать до упора без нас, или вино и стейки - в итоге никто там не остался
а вы - подкаблучник)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 02 жов, 2018 10:17, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:17

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:
  Natt написав:Для них аренда - не проблема. А учитывая, что многие работают дома, то должно быть комфортно. Они большую часть времени думают, само написание кода занимает меньше времени. А думать, когда вокруг тебя угнетающая обстановка, сложновато.

Как тут любят писать, "теоретик"? :mrgreen:


подпишусь под каждым словом натт - бОльших приверед и тошнотиков в выборе офисов чем айтишники я не видел
деньги - ваще не вопрос, главное шоп им нравилось и было комфортно
за стенкой до сих пор сидят, а пугали шо съедут уже раза три - походу пока не нашли ничего получше)

Я про то, что "большую часть времени думают" ;)
Делай что должен, и будь что будет.
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:24

  X-Fresh написав:
  Первый написав:
  Yuri_T написав:
35 кгрн за квадрат адекватная цену?
Окуеть.


погоди. тогда какая должна быть АДЕКВАТНАЯ цена за квардат квартиры в хорошем месте?

Для юри т? 35 Точно окуеть.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:24

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Это называется "доипаться к столбу". Уже не знаете чем задеть. Я был на концерте куйпоймикого ровно столько, сколько хотела там быть жена. Как только она сказал, все, хватит с меня Иглесиаса на ближайшую жизнь - мы ушли.


вы постоянно унижаете людей своим враньем и наслаждаетесь их растерянностью, когда они пытаются в нем разобраться и при этом упрекаете меня в том шо я пытаюсь "доипаться до столба"?)
шо с вами не так, максим?

зы: я тоже на прошлом его концерте был не по своей инициативе и нас была целая компания, но после часа с небольшим ожидания все снялись и поехали в рестик, женщинам был предложен выбор, - или ждать до упора без нас, или вино и стейки - в итоге никто там не остался
а вы - подкаблучник)

А вы меня сами к этому вынудили. Меня заипали эти намеки "не дергайся - я про тебя все знаю".
И у моей жены был такой выбор. Но, решила что в ресторан мы можем пойти когда угодно, а Иглесиас - это встреча с молодостью, ностальгия. Но вы вольны делать любые выводы: подкаблучник, говноед, безхарактерный - мне абсолютно пох.
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:30

  Первый написав:Для юри т? 35 Точно окуеть.

бомжи не показатель
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:39

  airmax78 написав:А вы меня сами к этому вынудили. Меня заипали эти намеки "не дергайся - я про тебя все знаю".
И у моей жены был такой выбор. Но, решила что в ресторан мы можем пойти когда угодно, а Иглесиас - это встреча с молодостью, ностальгия. Но вы вольны делать любые выводы: подкаблучник, говноед, безхарактерный - мне абсолютно пох.


врать о повторной покупке голосухи вас никто не заставлял - вы просто решили в очередной раз поприкалываться и поржать над доверчивыми дурачками
точно так же вас никто не заставлял торчать 2,5 часа на олимпийском - вы купили билеты, уделили жене время и не ваша вина шо безголосый полупокер в кепочке в очередной раз облажался
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:42

  X-Fresh написав:Зображення

Это 29.09? У нас такого не было. Все-таки отлично иметь 2 АТБ в пешей доступности.
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