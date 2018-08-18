Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:А вы меня сами к этому вынудили. Меня заипали эти намеки "не дергайся - я про тебя все знаю". И у моей жены был такой выбор. Но, решила что в ресторан мы можем пойти когда угодно, а Иглесиас - это встреча с молодостью, ностальгия. Но вы вольны делать любые выводы: подкаблучник, говноед, безхарактерный - мне абсолютно пох.
врать о повторной покупке голосухи вас никто не заставлял - вы просто решили в очередной раз поприкалываться и поржать над доверчивыми дурачками точно так же вас никто не заставлял торчать 2,5 часа на олимпийском - вы купили билеты, уделили жене время и не ваша вина шо безголосый полупокер в кепочке в очередной раз облажался
Голосуху я купил обратно специально для вас. Надоело, что вы меня постоянно тыкаете носом, что я живу в аренде, а мог бы жить в замечательной Голосухе. И я подумал: а почему бы и нет? Так никто меня и не заставлял торчать 2,5 часа на олимпийском. Мы сами решили, что раз уж пришли на 1,5 часа позже и при этом даже не опоздали - то уже дождемся.
kingkongovets 100% подкаблучник. Хотя бы потому, что согласился ради жены идти на Иглесиаса, песни которого слышал только по радио. Давно. Кстати, жена узнала о том, что я купил новую квартиру случайно, спустя 3 месяца после покупки. Не хотел ее беспокоить строительныйми рисками + боялся что загонит под каблук.
Рыба-сом написав:АТБ в 100 метрах от ОР, среди "жёлтых домов" на Тимошенко (до сих пор не могу понять - КАК??!!11). Ближайший супермаркет через метров 300 (Варус и быв. Вест Лайн). Остальное сами додумайте
че тут думать, обилие шлака на оболони и большое количество пенсов.
Рыба-сом написав:АТБ в 100 метрах от ОР, среди "жёлтых домов" на Тимошенко (до сих пор не могу понять - КАК??!!11). Ближайший супермаркет через метров 300 (Варус и быв. Вест Лайн). Остальное сами додумайте
че тут думать, обилие шлака на оболони и большое количество пенсов.