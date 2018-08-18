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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2186218721882189>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1107
Висота стель
4%
45
Гарний вигляд з вікон
9%
99
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
236
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
174
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
207
Якість будівництва
15%
171
Всього голосів : 1107
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:45

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:А вы меня сами к этому вынудили. Меня заипали эти намеки "не дергайся - я про тебя все знаю".
И у моей жены был такой выбор. Но, решила что в ресторан мы можем пойти когда угодно, а Иглесиас - это встреча с молодостью, ностальгия. Но вы вольны делать любые выводы: подкаблучник, говноед, безхарактерный - мне абсолютно пох.


врать о повторной покупке голосухи вас никто не заставлял - вы просто решили в очередной раз поприкалываться и поржать над доверчивыми дурачками
точно так же вас никто не заставлял торчать 2,5 часа на олимпийском - вы купили билеты, уделили жене время и не ваша вина шо безголосый полупокер в кепочке в очередной раз облажался

Голосуху я купил обратно специально для вас. Надоело, что вы меня постоянно тыкаете носом, что я живу в аренде, а мог бы жить в замечательной Голосухе. И я подумал: а почему бы и нет?
Так никто меня и не заставлял торчать 2,5 часа на олимпийском. Мы сами решили, что раз уж пришли на 1,5 часа позже и при этом даже не опоздали - то уже дождемся.
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:53

  airmax78 написав:Так никто меня и не заставлял торчать 2,5 часа на олимпийском. Мы сами решили, что раз уж пришли на 1,5 часа позже и при этом даже не опоздали - то уже дождемся.


Зображення

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:58

kingkongovets 100% подкаблучник. Хотя бы потому, что согласился ради жены идти на Иглесиаса, песни которого слышал только по радио. Давно.
Кстати, жена узнала о том, что я купил новую квартиру случайно, спустя 3 месяца после покупки. Не хотел ее беспокоить строительныйми рисками + боялся что загонит под каблук.
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 11:39

Город-сказка, город-мечта (с)

Кролевець - місто, де самореалізувалися мрії Кінгконгівця :mrgreen:

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Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 11:46

  Рыба-сом написав:Кролевець - місто, де самореалізувалися мрії Кінгконгівця :mrgreen:


это вы еще видно давно в славутиче не были - вот там действительно велогород
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 12:06

  airmax78 написав:
  X-Fresh написав:Зображення

Это 29.09? У нас такого не было. Все-таки отлично иметь 2 АТБ в пешей доступности.


кстати, если бы собрать большие данные по АТБ - где были самые большие очереди - эти районы можно было бы внести в список неперспективных и не покупать там ничего из недвиги
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 12:21

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:Кролевець - місто, де самореалізувалися мрії Кінгконгівця :mrgreen:


это вы еще видно давно в славутиче не были - вот там действительно велогород

Не был ни разу.
Но, думаю, Новгород-Сиверский не отстаёт + там ещё колорит уездного исторического городка :roll:
Но туда в этот раз не заезжал.
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 12:28

  trololo написав:
  airmax78 написав:
  X-Fresh написав:Зображення

Это 29.09? У нас такого не было. Все-таки отлично иметь 2 АТБ в пешей доступности.


кстати, если бы собрать большие данные по АТБ - где были самые большие очереди - эти районы можно было бы внести в список неперспективных и не покупать там ничего из недвиги

АТБ в 100 метрах от ОР, среди "жёлтых домов" на Тимошенко (до сих пор не могу понять - КАК??!!11). Ближайший супермаркет через метров 300 (Варус и быв. Вест Лайн).
Остальное сами додумайте ;)
Делай что должен, и будь что будет.
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 12:34

  Рыба-сом написав:АТБ в 100 метрах от ОР, среди "жёлтых домов" на Тимошенко (до сих пор не могу понять - КАК??!!11). Ближайший супермаркет через метров 300 (Варус и быв. Вест Лайн).
Остальное сами додумайте ;)


че тут думать, обилие шлака на оболони и большое количество пенсов.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 12:35

  trololo написав:
  Рыба-сом написав:АТБ в 100 метрах от ОР, среди "жёлтых домов" на Тимошенко (до сих пор не могу понять - КАК??!!11). Ближайший супермаркет через метров 300 (Варус и быв. Вест Лайн).
Остальное сами додумайте ;)


че тут думать, обилие шлака на оболони и большое количество пенсов.

Бред. Новус ещё среди большего шлака
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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