Додано: Вів 02 жов, 2018 10:45

kingkongovets написав: airmax78 написав: А вы меня сами к этому вынудили. Меня заипали эти намеки "не дергайся - я про тебя все знаю".

И у моей жены был такой выбор. Но, решила что в ресторан мы можем пойти когда угодно, а Иглесиас - это встреча с молодостью, ностальгия. Но вы вольны делать любые выводы: подкаблучник, говноед, безхарактерный - мне абсолютно пох. А вы меня сами к этому вынудили. Меня заипали эти намеки "не дергайся - я про тебя все знаю".И у моей жены был такой выбор. Но, решила что в ресторан мы можем пойти когда угодно, а Иглесиас - это встреча с молодостью, ностальгия. Но вы вольны делать любые выводы: подкаблучник, говноед, безхарактерный - мне абсолютно пох.



врать о повторной покупке голосухи вас никто не заставлял - вы просто решили в очередной раз поприкалываться и поржать над доверчивыми дурачками

точно так же вас никто не заставлял торчать 2,5 часа на олимпийском - вы купили билеты, уделили жене время и не ваша вина шо безголосый полупокер в кепочке в очередной раз облажался врать о повторной покупке голосухи вас никто не заставлял - вы просто решили в очередной раз поприкалываться и поржать над доверчивыми дурачкамиточно так же вас никто не заставлял торчать 2,5 часа на олимпийском - вы купили билеты, уделили жене время и не ваша вина шо безголосый полупокер в кепочке в очередной раз облажался

Голосуху я купил обратно специально для вас. Надоело, что вы меня постоянно тыкаете носом, что я живу в аренде, а мог бы жить в замечательной Голосухе. И я подумал: а почему бы и нет?Так никто меня и не заставлял торчать 2,5 часа на олимпийском. Мы сами решили, что раз уж пришли на 1,5 часа позже и при этом даже не опоздали - то уже дождемся.