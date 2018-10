Додано: Вів 02 жов, 2018 10:53

airmax78 написав: Так никто меня и не заставлял торчать 2,5 часа на олимпийском. Мы сами решили, что раз уж пришли на 1,5 часа позже и при этом даже не опоздали - то уже дождемся. Так никто меня и не заставлял торчать 2,5 часа на олимпийском., что раз уж пришли на 1,5 часа позже и при этом даже не опоздали - то уже дождемся.









Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.