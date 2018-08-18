Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:[quote] Український ринок нових легкових автомобілів у вересні трохи охолов – автопарк України поповнився 6 800 новими легковими автомобілями, що в порівнянні з вереснем 2017 року менше майже на 14%, повідомляє «Укравтопром».
Також, від результату попереднього місяця реєстрації нових машин відстали на 8%.
Упали продажи недвиги, понятное дело - мы же уже на финишной прямой к новому мировому финансовому кризису: дураков покупать недвигу дорого - нет. Респект - только продает. Акурт - продал все. Это, как ни крути, сигнал.
Думаю так і є. Колишній експерт захар розкажеш більше на кшталт продається квартир у кількості жк мордор. Решта сотня будується за свої і в навєс.
Зи. Накуя нове авто, якщо скоро приймуть закон і всі будемо їздити на легалізованих б***?[/quote]Заедь на сервис... Или даже просто в гаражи... За 100 долларов уже ничего не сделаешь...