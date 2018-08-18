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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1107
Висота стель
4%
45
Гарний вигляд з вікон
9%
99
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
236
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
174
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
207
Якість будівництва
15%
171
Всього голосів : 1107
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 18:29

  airmax78 написав:Кто может подсказать: в каком ЖК в Киеве лучше всего организован сбор мусора? В т.ч. оборудовано место для сбора и организован раздельный сбор.

Вот это очень нужно. Прошу помочь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 19:02

  airmax78 написав:Кто может подсказать: в каком ЖК в Киеве лучше всего организован сбор мусора? В т.ч. оборудовано место для сбора и организован раздельный сбор.

Хоффман бесспорно. Жители скидывают свой мусор в мусорки близлежащего хруща, авто ставят в соседских дворах. Модные МОПы и все такое.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 19:03

модераторы есть на форуме???

уровень форума пробивает дно за дном... :evil:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 19:04

  airmax78 написав:
  airmax78 написав:Кто может подсказать: в каком ЖК в Киеве лучше всего организован сбор мусора? В т.ч. оборудовано место для сбора и организован раздельный сбор.

Вот это очень нужно. Прошу помочь.

Реально можно увидеть в р-не хрущей.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 19:39

Для тих, хто ЩЕ не набрався нерухомості у Києві або тільки-но "понаїхав":
Когда выгоднее всего покупать новую квартиру www.lcmedia.com.ua/news/economycs/31976 ... u-kvartiru
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Слава Мордора не дает покоя другим девелоперам:

https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA-navigator-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2
Loft
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 20:38

  Loft написав:Слава Мордора не дает покоя другим девелоперам:

А планировки вообще Агонь
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Востаннє редагувалось Natt в Вів 02 жов, 2018 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 20:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:На кудряшова учебку полиции снесли, наверное к свечечке))
Пипец, я там учился :(
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 20:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
Mazay256 написав:
  Serg-ik написав:Глава МВФ предупредила о приближении глобального финансового кризиса
https://www.rbc.ua/rus/news/glava-mvf-p ... 75559.html
Потому надо искать спасение в киевском бетоне.
"Спасайтесь в киевском бетоне
он не сгорит и не утонет"


Входить в кризис в бетоне? ;) В долларе, только в долларе


тогда уж с кредитами)
У меня 2 гривневых кредита на авто нулевых на 2 года
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 20:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:[quote] Український ринок нових легкових автомобілів у вересні трохи охолов – автопарк України поповнився 6 800 новими легковими автомобілями, що в порівнянні з вереснем 2017 року менше майже на 14%, повідомляє «Укравтопром».

Також, від результату попереднього місяця реєстрації нових машин відстали на 8%.

https://mind.ua/news/20189178-ukravtoprom-popit-na-legkovi-avtivki-zmenshivsya-majzhe-na-14

а что с недвигой? Кто в курсе?

Упали продажи недвиги, понятное дело - мы же уже на финишной прямой к новому мировому финансовому кризису: дураков покупать недвигу дорого - нет. Респект - только продает. Акурт - продал все. Это, как ни крути, сигнал.

Думаю так і є. Колишній експерт захар розкажеш більше на кшталт продається квартир у кількості жк мордор. Решта сотня будується за свої і в навєс.



Зи. Накуя нове авто, якщо скоро приймуть закон і всі будемо їздити на легалізованих б***?[/quote]Заедь на сервис... Или даже просто в гаражи... За 100 долларов уже ничего не сделаешь...
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