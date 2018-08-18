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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2192219321942195

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1107
Висота стель
4%
45
Гарний вигляд з вікон
9%
99
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
236
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
174
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
207
Якість будівництва
15%
171
Всього голосів : 1107
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 20:50

  Оранжевый-хит сезона написав:
тогда уж с кредитами)
У меня 2 гривневых кредита на авто нулевых на 2 года[/quote]



Бггггг...0 кредит)))) та ты Финансовый ватарила!!!
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 21:05

  Loft написав:Слава Мордора не дает покоя другим девелоперам:

https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA-navigator-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2

Я писал, что Мордор станет своего рода эталоном в своем сегменте.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 21:34

  Оранжевый-хит сезона написав:
hume написав:На кудряшова учебку полиции снесли, наверное к свечечке))
Пипец, я там учился :(

На пенсию старшиной в 13м ушёл?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 21:45

  барабашов написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
hume написав:На кудряшова учебку полиции снесли, наверное к свечечке))
Пипец, я там учился :(

На пенсию старшиной в 13м ушёл?

с 1995 по 1999
Оранжевый-хит сезона
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  Оранжевый-хит сезона написав:с 1995 по 1999

Это многое объясняет ... "какой закон ? напирай плотнее" :)
pesikot
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