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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 жов, 2018 20:50
Оранжевый-хит сезона написав:
тогда уж с кредитами)
У меня 2 гривневых кредита на авто нулевых на 2 года[/quote]
Бггггг...0 кредит)))) та ты Финансовый ватарила!!!
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Додано: Вів 02 жов, 2018 21:05
Я писал, что Мордор станет своего рода эталоном в своем сегменте.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 21:34
Оранжевый-хит сезона написав:
hume написав:На кудряшова учебку полиции снесли, наверное к свечечке))
Пипец, я там учился
На пенсию старшиной в 13м ушёл?
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барабашов
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Додано: Вів 02 жов, 2018 21:45
барабашов написав: Оранжевый-хит сезона написав:
hume написав:На кудряшова учебку полиции снесли, наверное к свечечке))
Пипец, я там учился
На пенсию старшиной в 13м ушёл?
с 1995 по 1999
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 02 жов, 2018 22:11
Оранжевый-хит сезона написав:
с 1995 по 1999
Это многое объясняет ... "какой закон ? напирай плотнее"
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