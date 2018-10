Додано: Сер 03 жов, 2018 12:53

Serg-ik написав: kingkongovets написав: Serg-ik написав: Общество делает социальный заказ: постройте нам в этом месте а-ля Тетрис, а не Патриотика и город должен согласовать? Общество делает социальный заказ: постройте нам в этом месте а-ля Тетрис, а не Патриотика и город должен согласовать?



надо зарабатывать, сержик

и забывать совковую привычку вести себя так вроде вам все должны

и жить по средствам, а не мечтать о просторных хоромах, имея бюджет которого хватает только на хрущ надо зарабатывать, сержики забывать совковую привычку вести себя так вроде вам все должныи жить по средствам, а не мечтать о просторных хоромах, имея бюджет которого хватает только на хрущ

Слив Слив



слив - это говорить о каком то "социальном заказе" в условиях рыночной экономики

самый показательный пример - паркоместа

их не строят потому шо спроса нет, а потом паркуются на газонах и детских площадках, кляня застройщиков за маленькие дворы

точно так же покупают котлованы без школ и детсадов шоп сэкономить, а потом возмущаются шо нет инфраструктуры

с приветом, кэп слив - это говорить о каком то "социальном заказе" в условиях рыночной экономикисамый показательный пример - паркоместаих не строят потому шо спроса нет, а потом паркуются на газонах и детских площадках, кляня застройщиков за маленькие дворыточно так же покупают котлованы без школ и детсадов шоп сэкономить, а потом возмущаются шо нет инфраструктурыс приветом, кэп

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.