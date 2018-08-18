kingkongovets написав:
надо зарабатывать, сержик
и забывать совковую привычку вести себя так вроде вам все должны
и жить по средствам, а не мечтать о просторных хоромах, имея бюджет которого хватает только на хрущ
Слив
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Додано: Сер 03 жов, 2018 12:37
Слив
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Сер 03 жов, 2018 12:38
В СБ раздельный сбор мусора. Правда жильцы не научились пока спресовывать картонные коробки перед выбрасыванием, наш народ похоже комплексует хоть немного задержаться у баков, чтоб соседи не спутали с бомжом
Додано: Сер 03 жов, 2018 12:51
Додано: Сер 03 жов, 2018 12:53
слив - это говорить о каком то "социальном заказе" в условиях рыночной экономики
самый показательный пример - паркоместа
их не строят потому шо спроса нет, а потом паркуются на газонах и детских площадках, кляня застройщиков за маленькие дворы
точно так же покупают котлованы без школ и детсадов шоп сэкономить, а потом возмущаются шо нет инфраструктуры
с приветом, кэп
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 03 жов, 2018 13:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Goldman Sachs купил БЦ Горизонт Парк
Додано: Сер 03 жов, 2018 13:28
Стоимость м2 подземных! паркомест должна быть как минимум вдвое ниже прайса (отнимаем коммуникации, фасады и межквартирные перекрытия) на м2 квартиры, тогда их будут брать.
Это как поставить 100 грн в час на стоянке около метро Святошино и удивляться: "так бл, стоит пустая, наверно никому стоянки не нужны"
Двор при таких условиях делаем закрытым для проезда. ВСе!
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 03 жов, 2018 13:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 03 жов, 2018 13:36
Иногда лучше молчать
Всім процвітання!
Додано: Сер 03 жов, 2018 13:37
Додано: Сер 03 жов, 2018 13:46
kingkongovets не хочется в открытую называть тебя тупым, думаю, ты просто как та собака в возбуждении лает на всё. Уточним, если представить твою идею о пересичном правильно голосующим деньгами в стройки, как это работает на предусмотреть через 30 лет широкополосную дорогу через пол города, зеленые зоны, развязки, будущее метро, и не допустить построить на пути этой дороги, в центре города, новомодный ЖК?
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Сер 03 жов, 2018 13:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Эмиграция мозгов. ITшники стремительно разъезжаются из Украины.
«Им слишком много нашего военкомата и не хватает стабильности. Не мне рассказывать, как замечательно живем и как относятся к нынешним реалиям господа программисты. Учитывая, что у них профессия довольно универсальная, они себя могут найти везде. При этом понимая, что в других странах они будут получать меньше. 5 тыс. евро в Украине и 5 тыс. евро в Польше — это две большие разницы. С вычетом налогов. С другой стороны, получить кредит на жилье в той же Польше им легче и быстрее, и качественнее по соотношению цена-качество, чем наши родные апартаменты», — говорит HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина. К этим причинам можно добавить и то, что многие просто не видят в Украине для себя перспектив дальнейшего карьерного роста.
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