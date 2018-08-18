Додано: Сер 03 жов, 2018 13:53

Эмиграция мозгов. ITшники стремительно разъезжаются из Украины.«Им слишком много нашего военкомата и не хватает стабильности. Не мне рассказывать, как замечательно живем и как относятся к нынешним реалиям господа программисты. Учитывая, что у них профессия довольно универсальная, они себя могут найти везде. При этом понимая, что в других странах они будут получать меньше. 5 тыс. евро в Украине и 5 тыс. евро в Польше — это две большие разницы. С вычетом налогов. С другой стороны, получить кредит на жилье в той же Польше им легче и быстрее, и качественнее по соотношению цена-качество, чем наши родные апартаменты», — говорит HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина. К этим причинам можно добавить и то, что многие просто не видят в Украине для себя перспектив дальнейшего карьерного роста.