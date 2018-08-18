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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2197219821992200>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1107
Висота стель
4%
45
Гарний вигляд з вікон
9%
99
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
236
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
174
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
207
Якість будівництва
15%
171
Всього голосів : 1107
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 12:37

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:Общество делает социальный заказ: постройте нам в этом месте а-ля Тетрис, а не Патриотика и город должен согласовать?


надо зарабатывать, сержик
и забывать совковую привычку вести себя так вроде вам все должны
и жить по средствам, а не мечтать о просторных хоромах, имея бюджет которого хватает только на хрущ

Слив
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 12:38

  _Mykola_ написав:antey1969
Тем не менее, если есть примеры успешной реализации раздельного сбора, то поделитесь, пожалуйста, может хоть часть удастся протащить в жизнь в других местах.


В СБ раздельный сбор мусора. Правда жильцы не научились пока спресовывать картонные коробки перед выбрасыванием, наш народ похоже комплексует хоть немного задержаться у баков, чтоб соседи не спутали с бомжом :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 12:51

Что бывает, когда жители чешки переезжают в новострой, в котором про УК никто не слышал:
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 12:53

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:Общество делает социальный заказ: постройте нам в этом месте а-ля Тетрис, а не Патриотика и город должен согласовать?


надо зарабатывать, сержик
и забывать совковую привычку вести себя так вроде вам все должны
и жить по средствам, а не мечтать о просторных хоромах, имея бюджет которого хватает только на хрущ

Слив


слив - это говорить о каком то "социальном заказе" в условиях рыночной экономики
самый показательный пример - паркоместа
их не строят потому шо спроса нет, а потом паркуются на газонах и детских площадках, кляня застройщиков за маленькие дворы
точно так же покупают котлованы без школ и детсадов шоп сэкономить, а потом возмущаются шо нет инфраструктуры
с приветом, кэп
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Goldman Sachs купил БЦ Горизонт Парк
https://biz.nv.ua/markets/goldman-sachs ... 97985.html
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:28

  kingkongovets написав:
слив - это говорить о каком то "социальном заказе" в условиях рыночной экономики
самый показательный пример - паркоместа
их не строят потому шо спроса нет, а потом паркуются на газонах и детских площадках, кляня застройщиков за маленькие дворы
точно так же покупают котлованы без школ и детсадов шоп сэкономить, а потом возмущаются шо нет инфраструктуры
с приветом, кэп

Стоимость м2 подземных! паркомест должна быть как минимум вдвое ниже прайса (отнимаем коммуникации, фасады и межквартирные перекрытия) на м2 квартиры, тогда их будут брать.
Это как поставить 100 грн в час на стоянке около метро Святошино и удивляться: "так бл, стоит пустая, наверно никому стоянки не нужны"
Двор при таких условиях делаем закрытым для проезда. ВСе!
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 03 жов, 2018 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:36

  antey1969 написав:
  kingkongovets написав:
слив - это говорить о каком то "социальном заказе" в условиях рыночной экономики
самый показательный пример - паркоместа
их не строят потому шо спроса нет, а потом паркуются на газонах и детских площадках, кляня застройщиков за маленькие дворы
точно так же покупают котлованы без школ и детсадов шоп сэкономить, а потом возмущаются шо нет инфраструктуры
с приветом, кэп

Стоимость м2 подземных! паркомест должна быть как минимум вдвое ниже прайса (отнимаем коммуникации, фасады и межквартирные перекрытия) на м2 квартиры, тогда их будут брать.
Это как поставить 100 грн в час на стоянке около метро Святошино и удивляться: "так бл, стоит пустая, наверно никому стоянки не нужны"

Иногда лучше молчать
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:37

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:Евробляxи - это тоже "рынок", нравится?


при чем тут рынок? это результат наплевательского отношения к законам

Велкам ту Юкраине
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:46

kingkongovets не хочется в открытую называть тебя тупым, думаю, ты просто как та собака в возбуждении лает на всё. Уточним, если представить твою идею о пересичном правильно голосующим деньгами в стройки, как это работает на предусмотреть через 30 лет широкополосную дорогу через пол города, зеленые зоны, развязки, будущее метро, и не допустить построить на пути этой дороги, в центре города, новомодный ЖК?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Эмиграция мозгов. ITшники стремительно разъезжаются из Украины.

«Им слишком много нашего военкомата и не хватает стабильности. Не мне рассказывать, как замечательно живем и как относятся к нынешним реалиям господа программисты. Учитывая, что у них профессия довольно универсальная, они себя могут найти везде. При этом понимая, что в других странах они будут получать меньше. 5 тыс. евро в Украине и 5 тыс. евро в Польше — это две большие разницы. С вычетом налогов. С другой стороны, получить кредит на жилье в той же Польше им легче и быстрее, и качественнее по соотношению цена-качество, чем наши родные апартаменты», — говорит HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина. К этим причинам можно добавить и то, что многие просто не видят в Украине для себя перспектив дальнейшего карьерного роста.

https://korrespondent.net/ukraine/40181 ... yz-ukrayny
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